Alquila una taquilla el día de la final de la Copa del Rey y al llegar se encuentra lo inesperado

Vivir una final de la Copa del Rey de fútbol siempre es especial. Miles de aficionados se han desplazado a Sevilla desde sus ciudades y pueblos para vivir un día inolvidable: para unos, de los mejores, para otros, algo más agrio por la derrota.

Tras la victoria en los penaltis del Athletic ante el Mallorca en La Cartuja, por el viaje corto que habían programado, muchos no tenían donde dormir. Las redes, en especial X (antes conocido como Twitter), se han llenado de imágenes de mallorquinistas y athletizales resguardados y durmiendo en el aeropuerto al no haber alquilado un hotel u hostal. Eso provocó situaciones como las que vivió la usuaria de TikTok @claragermanm.

Clara alquiló una consigna para guardar las maletas y, al volver, se encontró con varios aficionados del Athletic durmiendo dentro. "Están sobados y ocupando mi taquilla", expresó a su amiga, quien la acompañaba.

El vídeo ha alcanzado casi el medio millón de reproducciones y más de 8.000 'me gusta' que no dejan de subir como la espuma. Entre los más de 80 comentarios hay risas por lo sucedido y no han dudado en ironizar con la situación.

"Que no mujer, te estaba guardando la taquilla el pobre", ha expresado el usuario David. "Es la primera vez que veo esto", ha afirmado @mariasilviacastil1. Finalmente, sin problema alguno, han podido acceder a su taquilla para obtener las maletas. Eso sí, han tenido que despertarlos.