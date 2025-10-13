Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Amenaza con dejar de seguir a una panadería por no hablar siempre en castellano y las trabajadoras arrasan con su réplica
en directo
Hamás completa la entrega de los 20 rehenes con vida y ya están en suelo isralí, a la espera de la liberación de 2.000 presos palestinos
Algunas críticas y muchos aplausos. 

Un panadero, haciendo pan.Getty Images

La panadería Can Pons, de Menorca, ha dado una respuesta que se está comentando y difundiendo con rapidez después de que un seguidor les afease que no utilicen el castellano en todos los contenidos que suben a TikTok.

"Os seguía, pero me doy de baja por no hablar en nuestro idioma nacional, el castellano. Que os vaya bien, pero no con mi dinero", les ha escrito esa persona.

En un vídeo subido a esa misma red social, una trabajadora del local responde con contundencia: "Verás, exseguidor, no queremos ni tu dinero ni tu forma de entender la vida". 

"La mayor parte del tiempo, nuestra comunicación es en castellano porque sabemos que es el idioma de gran parte de nuestra comunidad, pero el menorquín es nuestra lengua materna, la lengua con la que hemos crecido, la que hablaban nuestros padres, nuestros abuelos y la que hemos enseñado a nuestros hijos. Y siempre lo defenderemos", advierte.

"Para nosotros, hablar y comunicar en menorquín es cuidar los que somos y cuidar nuestras raíces, y si por ello perdemos seguidores no nos preocupa lo más mínimo, Lo asumimos con convicción. Preferimos mil veces una comunidad más pequeña, pero que comparta nuestros valores y respete nuestros orígenes", deja claro.

"Gracias a los que os quedáis sabiendo que amar una lengua no significa despreciar otra. Amamos Menorca, amamos quiénes somos y son nuestras raíces, su lengua y su cultura. Y eso es innegociable. No cambiará nunca", insisten. 

En las reacciones destaca la de un usuario que señala: "El menorquín no es un idioma distinto, es CATALÁN. Igual que el inglés que se habla en Australia sigue siendo inglés".

"Yo no hablo vuestro idioma y entiendo la diversidad lingüística de este país. Habéis ganado un seguidor castellanoparlante", celebra otra persona. "No entiendo ese ODIO hacia las lenguas propias de cada comunidad!!!! La cultura debería unirnos,enriquecernos y hacernos mejores. Siempre respetando si otra persona no nos entiende y cambiando al español para que lo haga", afirma otra.

