Una panadería de Huesca comparte la mayor sinvergonzonería que le ha hecho jamás un cliente: para indignarse

Las panaderías Julia, que tienen varios locales en localidades de la provincia de Huesca, han compartido en su cuenta de la red social Threads una de las mayores sinvergonzonerías que han tenido que aguantar por parte de un cliente.

"Al Señor Carlos ……….. de Barbastro , de la tienda de la plaza Del Mercado, cuando hagas un encargo de, 40 croissant, 40 croissant de Chocolate, 40 pan suizo, 40 baguette, 40 trozos de tarta: ten la decencia de coger el teléfono o de decir que no vas a venir a buscarlo, sinvergüenza", ha escrito el negocio.

Los encargados de la tienda han añadido, además, una imagen de los múltiples croissant que tenían preparados en el horno y que ahora, previsiblemente, no podrán vender, con las consiguientes pérdidas que les va a provocar el comportamiento de ese cliente.

En los comentarios, son mayoría los usuarios que recomiendan a la panadería que, para evitar estas situaciones, cobren por adelantado este tipo de pedidos. "Pedidos grandes se cobra la mitad por adelantado, ya verás como aparecen", dice una persona.

"Los encargos hay que cobrarlos por adelantado, lo malo es que eso no se aprende hasta que te joden", señala otro.

Otros usuarios muestran su indignación por este tipo de conductas. "Qué poca vergüenza tiene la gente. Es tan fácil como llamar por teléfono para anular el pedido si finalmente has encontrado otra cosa que te cuadra mejor o no te convence", dice una persona.

Ese mismo usuario comparte lo que le ha pasado a ella: "En mi panadería desde hace un tiempo, encargos personalizados y medianamente grandes, cobramos la mitad por adelantado. Si se anula con menos de 48 horas de antelación, no se devuelve ese dinero. Es un coñazo hacerlo así, pero estamos hartos de que jueguen con nuestro tiempo y que dejemos a otros clientes colgados por esto".