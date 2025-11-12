Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Miguel Ríos ha escuchado cuatro canciones del nuevo disco de Rosalía y se pronuncia así de claro sobre su trabajo
Miguel Ríos, uno de los pioneros del rock en España y galardonado entre otros premios con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, se ha pronunciado con total claridad sobre Lux, el nuevo disco de Rosalía que está cosechando excelentes críticas tanto en España como en el extranjero.

Ríos ha lanzado su último álbum, llamado El Último Vals, precisamente el 7 de noviembre, al igual que la artista catalana. Y se ha mostrado irónico sobre esa coincidencia: "La verdad que estoy muy disgustado con mi agente de promoción. ¿Qué has hecho, tío? Has dejado que nos gane Rosalía la partida, tío, de la notoriedad", ha señalado en una entrevista en Europa FM.

"Estuve oyendo el disco de Rosalía. A mí Motomami me gustaba mucho, lo oí por recomendación de mi hija. Me gustó mucho. El nuevo, que ayer estuve oyendo como cuatro canciones. Es que esa chica tiene mucho talento, la verdad", ha admitido.

"Creo que es una chica que tiene mucho talento y anda por las músicas que no sonBad Bunny o ese tipo de rollos. Yo no estoy en desacuerdo en ningún momento con la gente que va saliendo porque yo cuando empecé con el rock and roll mi madre, cuando cantaba alguna canción que triunfaba en aquella época, decía: 'Niño, tú qué tienes en la boca. Como te vea yo cantando por la escalera te mato", ha recordado.

"No puedo estar en contra de ningún tipo de música que emocione"

Ríos ha explicado que esa reacción de su madre se debía a que "era una música que le era muy hostil": "Por eso no puedo estar en contra de ningún tipo de música que emocione a otra gente. Yo tuve también mis rarezas".

En términos muy similares se ha pronunciado otro artista consagrado de España, Víctor Manuel, quien en una entrevista en RNE ha señalado: "Me gusta mucho escuchar de todo, para saber dónde estoy y como estoy de despistado respecto a una realidad que hay. Que hay veces que comparto y otras que no comparto".

"Ayer vine escuchando el disco de Rosalía una parte del trayecto. A ver qué había hecho. Me gusta mucho escuchar, sobre todo a la gente más joven que yo", expuso el cantautor.

"Yo a eso le doy mucho valor"

Al preguntarle que qué le parece lo nuevo de la artista catalana, reconoció que es "un exceso, como siempre con Rosalía". "Porque parece que se acaba el mundo", expresó.

"Pero tiene cosas muy estimables dentro y, sobre todo, arriesga mucho. Quiero decir, no tiene ninguna necesidad de arriesgar y está arriesgando. Yo a eso le doy mucho valor. Es una chica muy joven y tiene derecho a equivocarse como cualquiera de nosotros. Pero tiene un montón de canciones estupendas", admitió.

