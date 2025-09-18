Ana Peleteiro manda un contundente mensaje a los atletas en Tokio por Gaza: "No es fácil hablar, lo sé"

La atleta Ana Peleteiro ha publicado un comunicado en su perfil oficial de Instagram, mediante las historias, en las que pide a sus compañeros y federaciones que "no permanezcan en silencio" ante el conflicto entre Gaza e Israel.

La gallega ha comenzado expresado su decepción con el campeonato del Mundo de Atletismo que se está celebrando este mes de septiembre en Tokio, Japón. "Durante estos días he estado atenta a la celebración—del campeonato— y no puedo evitar sentir un sabor agridulce, y cuando menos, una profunda decepción", expresaba al principio.

"Por ello, quiero aprovechar este momento para dirigirme directamente a mis compañeros y compañeras atletas, así como a las federaciones que hoy están allí presentes", ha añadido. Ha defendido que no se puede permanecer en silencio "ante el sufrimiento humano". Lo que está ocurriendo en Gaza, para la atleta, es "una tragedia y un genocidio que exige toda nuestra atención y solidaridad".

"El deporte siempre se ha presentado como un símbolo de unión, respeto y justicia. Precisamente por eso, duele ver cómo el mundo del atletismo, que tiene la capacidad de inspirar a millones de personas, guarda silencio frente a la violencia y las violaciones de derechos humanos que se están viviendo", ha razonado.

A pesar del silencio, Peleteiro ha aclarado que sabe perfectamente que "no es fácil hablar". Sin embargo, ha reiterado en que el compromiso "con los valores que defendemos en las pistas y fuera de ellas debería ir más allá de las medallas".

"Hoy quiero declarar mi apoyo al pueblo palestino, a las víctimas civiles y a todas las personas que luchan por la paz, la justicia y la dignidad", ha afirmado.

Al término de su comunicado ha querido hacer un llamamiento, nuevamente, a compañeras y compañeras de profesión, así como a las instituciones que les representan, para "que se pronuncien, levantar la voz es un acto mínimo de responsabilidad".

"El silencio no puede ser una opción cuando se trata de vidas humanas. #Freepalestine", ha rematado, añadiendo varias banderas palestinas.

La historia de Instagram de Ana Peleteiro Instagram: @apeleteirob