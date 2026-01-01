Ana Rosa Quintana se cuela en los rótulos de 'Cachitos' y no tiene pinta de que le vaya a gustar la frase que le dedican

Cachitos ha repartido a diestro y siniestro, nunca mejor dicho. El programa musical de RTVE, que ha emitido este 1 de enero su ya clásico especial de Nochevieja, ha triunfado como todos los años gracias a sus ingeniosos rótulos.

Además de por su sagacidad, los mensajes triunfan porque hay para todos colores y personas. Es verdad que no todos se viralizan pero estar, están. De la noche del miércoles hay varios que han saltado rápidamente a redes sociales por los protagonistas aludidos.

Uno de los más aclamados tiene que ver con la presentadora de Mediaset Ana Rosa Quintana. En el texto que acompaña a la imagen se puede leer: "Va de luto, igual que Ana Rosa Quintana viendo las audiencias de Silvia Intxaurrondo".

Un mensaje que hace referencia al duelo mañanero entre Telecinco y TVE y que, según los medidores de audiencia especializados, está ganando holgadamente la cadena pública.

De Abascal al "Gaza living a genocidio"

Siempre que Cachitos emite un programa suele haber líos porque no todo el mundo lleva bien salir citado en el espacio musical, que con un trabajo de ingenio y buen hacer se ha colado ya en las rutinas de las Nocheviejas de muchos hogares españoles.

Israel ha sido aludido con un severo dardo a su participación en Eurovisión y la salida de de RTVE y por ende de España del festival, sin duda una de las noticias más relevantes del año.

"No queremos Europe's living a celebration mientras Gaza living a genocidio", decía el rótulo en cuestión.

Pero si hay un gremio que encaja regular las críticas es el de la política. Santiago Abascal también ha sido aludido, aunque no con ninguna frase concreta, con un chascarrillo sobre su nivel de francés cuando dio un discurso delante de Marine Le Pen.

"Subtítulos generados por Santiago Abascal tras su discurso de apoyo a Le Pen", decía aquí el mensaje mientras de fondo sonaba el míticoVoyage voyage, cuya letra nadie se sabía del todo en los 80 y ahora tampoco.