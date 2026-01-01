El rótulo de 'Cachitos' sobre Abascal que es rápidamente de lo más comentado de la noche

Una de las tradiciones más esperadas de Nochevieja tras las Campanadas en España es poner La2 para ver el especial de Cachitos de Hierro y Cromo, el programa musical de RTVE que se ha hecho un nombre en la cultura española por sus ingeniosos rótulos.

En la noche del miércoles los usuarios que han cambiado las discotecas del 1 de enero por el sofá y la mantita han ido publicando los rótulos más graciosos de la noche y Santiago Abascal, líder de Vox, ha sido protagonista de uno de los más sonados.

En Cachitos se suelen poner actuaciones antiguas en RTVE cuyo archivo histórico está a la altura casi del Museo del Prado en cuando a joyas artísticas. Una de esas actuaciones es la de la cantante francesa Desireless, que cantaba en los 80 aquel mítico Voyage voyage y cuya letra nadie se sabía del todo.

Por eso, desde el programa de La2 han incluido el rótulo: "Subtítulos generados por Santiago Abascal tras su discurso de apoyo a Le Pen".

El discurso de Abascal ante Le Pen en francés

El chiste viene de un discurso que Santiago Abascal dio en francés en un acto de los Patriotas Europeos, el grupo del Parlamento Europeo del que forma parte tanto su formación como otras de extrema derecha de Europa.

El líder de Vox estuvo en la llamada "fiesta de la victoria", organizada por el partido de Le Pen y celebrada en Mormant sur Vernisson. Allí se conmemoraba el primer aniversario de las últimas elecciones europeas y los buenos datos en el Parlamento Europeo de la formación de partidos ultras.

Abascal se vino arriba y se lanzó a hablar francés, algo que se hizo muy viral entonces y que ahora ha sido recordado por Cachitos. El ultraderechista quiso rendir homenaje a Le Pen arrancándose con el francés y parece que no se le entendió del todo bien: "Estoy seguro de que ya la conocéis. No hace falta repetirlo. Cada día que pasa es un día menos para que Marine Le Pen se convierta en presidenta de la República".

Lo gracioso es que las cámaras fueron captando las caras de Le Pen, que no sabía muy bien dónde meterse al escuchar a su compañero ideológico hablar en su idioma natal. Aquí puedes ver el momento completo.