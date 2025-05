Ángela Mármol conoce a Tom Cruise y este es el resultado: "Le he escupido"

La creadora de contenido Àngela Mármol (@amarmolmc) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok contando cómo ha sido la experiencia de hablar en persona con el actor Tom Cruise. Eso sí, en inglés.

"Le he escupido a Tom Cruise. Se me ha escapado la baba. Se me ha ido", ha comenzado exagenerando entre risas la influencer, a la vez que expresaba su nerviosismo después de vivir la situación de conocer al actor en una premier.

"Voy a conocer a Tom Cruise y no sé qué decirle. No lo sé. Además en inglés. Y digo, están hablando un montón la otra gente, ¿yo qué le digo? Hi, Tom. I'm Angela. Bye", ha comentado Mármol justo antes de hablar con el actor.

"Es que además todos son ingles, tío, todos lo hacen súper bien. Pero joder, si yo tengo a Rosalía también lo hago súper bien, ¿sabes? Es que...", se ha quejado la creadora de contenido.

Y, por fin, llega el momento. "Encantado de conocerte. Increíble vestido", le dice el actor a la influencer nada más verla. "Estoy nerviosa y no hablo inglés muy bien, lo siento", le ha reconocido Mármol.

Una confesión a la que él ha respondido con un gesto simpático, riéndose y preguntándole a la creadora de contenido que de donde es, a lo que ella ha respondido que es española, de Barcelona.

"Perdón por mi español. Tú no tienes que disculparte por tu inglés, está perfecto, es mucho mejor que mi español", le ha asegurado el actor a Mármol en un tono de lo más amable, algo que ha hecho que la experiencia de la influencer sea mucho más satisfactoria.