Antón Losada da una respuesta como sólo él podría a Aznar por decir que vivimos en una "ineptocracia corrupta"

El politólogo Antón Losada ha respondido muy en su línea al expresidente del Gobierno José María Aznar, quien ha afirmado en los últimos días que en España gobierna una "ineptocracia corrupta" y que un "sanchismo terminal" es "peligroso".

En un vídeo subido a su cuenta de Instagram, Losada hace una de sus clásicas escenas en las que interpreta a dos personas que hablan entre ellas. "¿Viste que Aznar dice que vivimos en una ineptocracia corrupta?", dice uno. "Qué me dices, pues Aznar de ser inepto sabe un rato eh", responde el otro antes de que el primero remate: "Y de corrupción tiene un máster".

Las declaraciones de Aznar han tenido gran repercusión y en ellas, tras los disturbios en La Vuelta por las protestas propalestinas, ha pedido tener "mucho cuidado" con un poder "dispuesto a ser "rehén voluntario de la violencia" y a "ocupar, según convenga o simultáneamente, el papel de policía y el de agitador callejero".

Así se ha pronunciado Aznar en la clausura del Campus FAES 2025, en la que también han intervenido el eurodiputado y director de FAES, Javier Zarzalejos, y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

Según el diagnóstico de Aznar, "se vislumbra un sanchismo terminal" y, su juicio, "todo lo que es terminal", es "muy peligroso". "Si no le importa gobernar sin el Parlamento, le dará igual quedarse sin mayoría cuando colapse definitivamente el apoyo de uno o varios de sus socios", ha advertido.

Además, después de los incidentes en la Vuelta por las protestas propalestinas, ha señalado que cuando un Gobierno "alienta primero y se felicita después por la comisión de disturbios violentos, es que ese Gobierno ha dimitido de su responsabilidad sin renunciar a su poder".

Por eso, ha dicho que "mucho cuidado" con un poder dispuesto a ser "rehén voluntario de la violencia" y a "ocupar, según convenga o simultáneamente, el papel de policía y el de agitador callejeros". "La España de Sánchez es ya un rosario de paradojas insufribles", ha aseverado.