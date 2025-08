Antón Losada habla del novio de Ayuso y ojo al mote que le pone: a la presidenta no le va a gustar

En Mañaneros 360, programa de Javier Ruiz en TVE, han hablado del caso del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para el que piden 5 años de prisión.

Según PSOE y Más Madrid, como acusación particular, Amador "debe ser condenado pro pertenencia a grupo criminal y delito contable". Tras tratarlo en la mesa, Ruiz ha llevado el asunto hasta Galicia para hablarlo con Antón Losada, que le ha puesto un mote al novio de Ayuso.

Sobre si es un "particular o un español o Gladiator", Losada ha comentado que "si hace pareja con Miguel Ángel Rodríguez casi me recuerda a Roberto Alcázar y Pedrín luchando contra el imperio comunista".

Para Losada la pregunta es: ¿Quién es Roberto Alcázar y quién es Pedrín? Aunque poco después ha despejado la duda: Miguel Ángel Rodríguez es Alcázar.

Ya fuera de bromas, Losada ha dicho que Amador es un ciudadano particular pero que ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid la que ha convertido a Amador "en un ciudadano amparado por los recursos de la Comunidad".

El analista político ha denunciado que no se esté investigando el uso de recursos públicos por parte de la Comunidad "para defender a un ciudadano particular" porque "Miguel Ángel Rodríguez o Roberto Alcázar cuando llamaba a los medios para filtrar el correo qué llamaba como particular o como jefe de Gabinete de la Comunidad de Madrid".

Después ha llamado varias veces Pedrín a González Amador por lo que Javier Ruiz ha tenido que decir que "para entenderlo" los espectadores tienen que tener "unos cuantos años".