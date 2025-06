Antón Losada responde como sólo él sabe a lo que José María Aznar ha dicho de Pedro Sánchez

El politólogo Antón Losada ha respondido muy en su estilo a José María Aznar, expresidente del Gobierno, después de que éste dejase caer en El Mundo que Pedro Sánchez podría haber adulterado las elecciones.

"Si uno es capaz de adulterar unas elecciones internas en su partido ¿por qué no va a alterar unas generales?", se preguntaba Aznar en esa entrevista.

Ante la pregunta de si eso es objetivamente posible, el expresidente del Gobierno razonaba: "No hay que pensar que alguien que asalta una joyería no está dispuesto a asaltar un banco. Los límites no existen".

"Lo más interesante es la posibilidad de que se intente salir de esta crisis creando una crisis mayor, que no puede ser la simple confrontación con el PP, con lo que llaman la fachosfera, con los jueces, con los medios... ¿Es posible pensar en una crisis constitucional en España de aquí al fin de la legislatura? Es posible. ¿Son capaces de provocar una crisis constitucional para intentar salvar esta situación? Son capaces".

En una publicación en Instagram, Losada ha señalado: "Éramos pocos y parió Aznar. Hoy en la portada de El Mundo afirma sin despeinarse que si Pedro Sánchez adulteró el resultado de sus primarias puede adulterar el resultado de las elecciones".

"Lo dice él, José María Aznar, el único presidente de la historia de nuestra democracia que sí intentó alterar el resultados de las elecciones utilizando todos los recursos del Estado para hacernos creer que había sido ETA. Aznar, el hombre que si un día dice una verdad no sabría qué hacer con ella", ha sentenciado.