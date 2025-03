Antón Losada responde como sólo él podría al polémico comentario de Ione Belarra sobre los gallegos

El politólogo Antón Losada ha respondido con su característico estilo a unas polémicas palabras que ha pronunciado Ione Belarra, secretaria general de Podemos, sobre los gallegos.

Belarra hizo esas declaraciones durante la comisión que investiga la utilización de la llamada 'policía patriótica' contra dirigentes independentistas catalanes. Allí se dirigió al expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de una forma que está trayendo cola.

"No nos tome por tontos, señor Rajoy, de verdad. Yo entiendo que usted tiene esa lógica y ese gracejo no sé de dónde lo ha sacado porque usted es gallego y los gallegos no tienen fama de graciosos", le dijo.

Eso ha provocado indignación entre numerosos gallegos y Antón Losada ha puesto voz a esas quejas. "Dice Ione Belarra que los gallegos no somos conocidos por nuestro 'gracejo'. Yo es que ya no puedo con la verdadera izquierda. Me supera", ha sentenciado.

En las reacciones a esas palabras, un usuario dice: "Sólo fue un intento de retórica parlamentaria, bien o mal realizado. Aquí es que ya nos crucificamos por estornudar!".

"Soy gallego, a ver si ahora tengo que explicar que a grandes rasgos si es cierto que tenemos fama de serios, pero por lo que veo también la piel muy fina", dice otro.