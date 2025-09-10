Antón Losada zanja el debate sobre si las protestas en La Vuelta son "violentas" con una respuesta demoledora

La mecha que se prendió la pasada semana en Bilbao con las protestas contra Israel y el equipo Israel Prmier-Tech está teniendo cada vez un mayor impacto en todas y cada una de las etapas de la Vuelta a España, y todo parece indicar que no cesarán hasta que finalice la carrera este fin de semana.

La repercusión de las protestas y manifestaciones a favor de Palestina y en contra del "genocidio" israelí están provocando debates eternos sobre si se trata de un acto proporcional, si es necesario o si se trata de un acto "violento".

Y ante este debate, el periodista Antón Losada se ha manifestado de una forma muy contundente durante su intervención en el programa Mañaneros 360 de La 1. El debate se centraba en si las protestas están siendo violentas o si se trataban de actos pacíficos.

Mientras que Javier Gallego aseguraba con rotundidad que "los cortes se están produciendo con violencia" y consideraba que "cortar la carrera es vergonzoso porque la protesta es legitima pero cortar la carrera y la violencia no es defendible", Losada le ha respondido de una forma clara refiriéndose a lo que se vive en Gaza.

"No pondría en la misma balanza los actos para cortar la carrera que lo que está ocurriendo en Gaza. No es violencia, son actos de protesta pacífica. Interrumpir una competición deportiva no es violencia. Poner una pancarta en una carretera en una recta no es violencia, Violencia es disparar a los niños con fusil con mira telescópica cuando van a por pan", ha asegurado el periodista y escritor.