Antonio Banderas confiesa su postura política tras ser preguntado por su voto en las últimas elecciones

El actor Antonio Banderas, uno de los más reputados a nivel nacional y con una gran proyección en Hollywood gracias a su exitosa trayectoria, ha sido entrevistado en el canal de YouTube Ac2ality para promocionar su nuevo teatro, Godspell, el musical, que se estrenó el pasado 21 de enero en el Gran Teatro Pavón de Madrid.

Al final de toda la conversación, el malagueño ha sido preguntado por su voto en las últimas elecciones. "No lo recuerdo", ha comenzado diciendo, antes de proceder a explicar cuál es su postura sobre el estado de la política actual.

"Me lo tomo muy en serio, no me quiero definir como... puedo decir que he votado a lo largo de la democracia a distintas opciones", ha proseguido diciendo. Banderas se ha considerado como un "demócrata" y ha explicado su posición.

"Cuando he votado en unas elecciones a un partido y he perdido, me he conformado a que esos que han ganado durante esos cuatro años tengan una oportunidad porque la mayoría lo ha decidido", ha asegurado.

Respeto por los que ganan

Banderas ha añadido que esa postura "cuesta mucho de ver en España" y ha insistido en que es muy respetuoso con los resultados que se dan: "En ese sentido soy muy respetuoso con los que ganan y les pido a los que ganen que no se olviden de los que pierden, que sean generosos a la hora de legislar y gestionar el país".

"Eso es muy importante y ahora tenemos una clase política... Cuando me quedo mirando un pleno en el Congreso, es que es como una clase de parvulitos y eso no puede ser", ha sentenciado.

Además, sobre su voto, ha concluido diciendo que "hay una cosa en la democracia española, que se dice en la propia Constitución, y es que el voto tiene que ser secreto y directo".

¿El mayor rival de Pedro Sánchez?

Hace unos días, Banderas visitó El Hormiguero y confesó cuál es, en su opinión, la mayor oposición sobre el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El actor reconoció que es el propio Pedro Sánchez.

"La mayor oposición de Pedro Sánchez sería el propio gobierno de Pedro Sánchez hace cuatro años. Si tú colocas a ese Gobierno de Sánchez de hace cuatro años en la bancada de la oposición del PP, esa sería la mayor oposición del Gobierno actual", aseguró el actor andaluz.

"Entiendo que se pueda cambiar de opinión, cómo no se va a poder, todos los hacemos porque en la vida uno va progresando, pero una cosa es cambiar de opinión y otra cambiar de principios y eso ha sido muy doloroso para muchos", remató Banderas.