Preguntan a Antonio Banderas por la mayor oposición de Sánchez y da un respuesta que va a escocer: ojo a su última frase

El actor y director malagueño Antonio Banderas visitó este miércoles El Hormiguero, el programa de Antena 3 que conduce Pablo Motos, para presentar la llegada a Madrid de su nuevo teatro, Godspell, el musical, que se estrena el próximo 21 de enero en el Gran Teatro Pavón de la capital.

Banderas, durante la entrevista, fue preguntado por la actualidad y por la situación política tanto en España como a nivel mundial. Sobre lo que está ocurriendo aquí tuvo que responder a cuál es la principal oposición del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

"La mayor oposición de Pedro Sánchez sería el propio gobierno de Pedro Sánchez hace cuatro años. Si tú colocas a ese Gobierno de Sánchez de hace cuatro años en la bancada de la oposición del PP, esa sería la mayor oposición del Gobierno actual", aseguró el actor andaluz.

"Entiendo que se pueda cambiar de opinión, cómo no se va a poder, todos los hacemos porque en la vida uno va progresando, pero una cosa es cambiar de opinión y otra cambiar de principios y eso ha sido muy doloroso para muchos", remató Banderas.

Habla sobre los líderes mundiales

Antes Banderas dio su opinión sobre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y todo lo que está ocurriendo a nivel mundial. "¿Hay alguien que te guste?", quiso saber Motos.

El actor aseguró que no está entendiendo lo que está pasando: "La política ha pasado en mi vida a un lugar muy bajo en las preferencias porque está muy ligada en estos momentos a la violencia física, psicológica y de muchos niveles. Estoy teniendo unas reacciones con la violencia real, la que no está fingida, que me está produciendo náuseas".

De hecho, añadió que se puede fijar "en algún individuo que igual está haciendo bien las cosas, quizás de los más cercanos", pero rápidamente sentenció que no ve a ningún líder mundial que le satisfaga. "Me van a llamar equidistante, pero no hay nadie realmente que sienta que me represente", confesó.

El mensaje a los más jóvenes

Banderas también quiso dejar un mensaje a la gente joven para que lea y profundice en los temas que le llegan porque es realmente cuando se adquiere ese conocimiento, historia o suceso y se toma conciencia.

"Hay que decirle a la gente joven que lea. Estamos atravesando un momento crucial y es muy duro ver a la gente joven que le han facilitado un cerebro de cristal que viaja en el bolsillo pero que no profundiza en nada y hay premio después de la lectura de un buen libro, pero cuesta", explicó.

Finalmente, acabó apuntando que "hay un déficit de atención que cuesta" y reconoció que lo nota en el teatro. "A los más jóvenes les cuesta mantener la atención ordenada en un tiempo y ahí está la solución de parte de lo que nos está pasando. Hay premio y lo más importante de la cultura a gran nivel es que resulta muy difícil manipularte porque ya sabes leer las intenciones de la gente", concluyó Banderas.

Así habla Banderas de 'Godspell'