Ayuso da este ¿consejo? a Feijóo por si tiene que formar Gobierno de coalición con Vox
Ayuso da este ¿consejo? a Feijóo por si tiene que formar Gobierno de coalición con Vox

También responde a si tiene miedo a que los de Santiago Abascal le arrebaten la mayoría absoluta a ella y a Almeida en las siguientes elecciones. O si la investigación a su pareja le hace replantearse su futuro político.

Montaje con imágenes de archivo de Isabel Díaz Ayuso, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal (en el círculo).
Montaje con imágenes de archivo de Isabel Díaz Ayuso, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal (en el círculo).

Mensaje directo de Isabel Díaz Ayuso al líder del Partido Popular, un Alberto Núñez Feijóo al que le ha dejado un consejo si se da un escenario muy concreto, y a tenor de las encuestas, más que probable en una eventual nueva cita electoral. ¿Qué debería hacer Feijóo en el caso de que para gobernar tenga que formar un Gobierno de coalición con Vox?

En este sentido, la pregunta ha sido a instancias del periodista en una entrevista con El Mundo, en la que continúa cargando contra el Ejecutivo central y reclama la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, por la tragedia ferroviaria de Adamuz. Incluso esgrime que de estar ella en el punto de mira, le llamarían "asesina".

"Si en lugar de poner Renfe, Adif, o Ministerio de Transportes pusiera Metro de Madrid, que no quepa la menor duda de que estarían hoy en la Puerta del Sol, acompañando a los que algunas mañanas están con una pancarta llamándome asesina por las muertes de las residencias", aseguró Ayuso.

Ayuso: "Vox es aliado de Sánchez"

En lo referente a una boda política entre el PP y la ultraderecha con firma de Feijóo,  concretamente, a Ayuso le han planteado la siguiente cuestión: "Si Feijóo tiene que negociar en el futuro con Vox para armar un gobierno, ¿qué consejo le daría?". Y no ha dudado en plantear el siguiente ¿consejo?

"Cuando el PP es su mejor versión y vuela alto, cuando escucha a la España real y representa a las clases medias, a los autónomos, a las familias... Todo va bien", ha expuesto Ayuso, encomendándose a la ciudadanía: "A partir de ahí, lo que pidan los ciudadanos en las urnas".

"Eso es meterme donde no me llaman"
Ayuso, negándose a responder si Guardiola debe pactar con Vox, tras opinar sobre si debe hacerlo Feijóo

Destaca en gran medida que la mandataria madrileña haya dado respuesta a este hipotético escenario cuando la siguiente pregunta ha entroncado con uno que sí es real en estos momentos en Extremadura, donde a la popular María Guardiola el adelanto electoral solo le ha servido para sumar un escaño y ver cómo Vox doblaba apoyos: "No puedo recomendarle qué hacer. Eso es meterme donde no me llaman. Yo me meto en lo mío, en Madrid. En intentar dar nuestra mejor versión, y no fallar a la confianza de quienes nos han votado. Y pensar con ambición en el futuro".

Sobre si teme perder la absoluta por Vox o el futuro judicial de su pareja

Así, Ayuso ha continuado en su línea dura contra los de Santiago Abascal, asegurando que "Vox es aliado de Sánchez, que "algún día sabremos su estrategia". Eso sí, considera que en la ultraderecha "no piensan en cambiar ya este Gobierno, sino en un interés a largo plazo. Lo desconozco, pero hay desafíos más importantes". ¿Quiere decir eso que Ayuso teme que si esa tendencia de auge de Vox se replica en Madrid pueda acabar perdiendo la mayoría absoluta?

"Esto es lo que tengo entre mis temores, nada más"
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid

Ella ha dejado claro que teme otras cosas: "Temo que Sánchez siga quitándole a Madrid su fuerza. Temo que la mala gestión de la inmigración, la demografía, la falta de niños o el acoso a empresas sigan multiplicándose. Que hagan de España un país ingobernable. Esto es lo que tengo entre mis temores, nada más". 

En otro apartado sobre el futuro, se le ha inquirido a Ayuso por si la investigación judicial a su pareja, Alberto González Amador, le ha hecho replantearse su futuro político. "He notado que la política tiene sus sinsabores, pero estoy muy ilusionada con Madrid", ha subrayado, apuntando a que "no me siento sola, ni por mi equipo ni por los madrileños" y "tengo muchísima ilusión por lo que está por venir". ¿Qué está por venir? "Estamos pensando siempre en el futuro y prometo una campaña tan apasionante como preciosa", ha adelantado la líder del PP de Madrid.

