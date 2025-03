Antonio Banderas cuenta lo que le pasó con Woody Allen el primer día que trabajó con él: aviso a navegantes

El actor Antonio Banderas ha contado una anécdota que vivió con Woody Allen el primer día que tuvo un rodaje en una de sus películas y que dice mucho sobre cómo es el director de cine estadounidense.

"Woody Allen me acuerdo yo el primer o segundo día de trabajo. Yo tenía una escena en una joyería y, de repente, pasaban las horas, las horas, las horas y no me decía nada", ha contado Banderas en una entrevista en La 2.

"Entonces ya me acerqué en un momento y le dije: "Míster Allen, ¿las cosas están yendo bien?. Y me dice: 'Ah, sí, sí, sí. Usted no quiere que yo me acerque a darle indicaciones. Porque si me acerco es que no están yendo bien. Pero si no le digo nada es porque están yendo bien. Así que bien, bien excelente", ha relatado.

Banderas ha dado mucho de qué hablar esta semana al provocar una multitud de reacciones con unas palabras sobre las subvenciones.

"En mi teatro no hay un duro público, eso lo aprendí de mi etapa en EEUU", decía el titular que ha destacado Libertad Digital sobre una entrevista en EsRadio y que ha provocando tantos comentarios.

"En el teatro del Soho ahora tenemos un proyecto donde ya entra lo público-privado, pero en el teatro del Soho no hay ni un duro público. No tengo subvención, lo hacemos todo a pulmón. Tengo mis colaboradores que son empresas privadas y eso lo aprendí un poco también de mi experiencia norteamericana", explicaba.