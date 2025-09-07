Antonio Maestre da la vuelta a la tortilla al responder a las polémicas palabras de Miguel Tellado sobre la fosa

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, vuelve a estar en el centro de la polémica tras sus palabras contra el Gobierno. Durante un acto político del partido en Pamplona, verbalizó que "aquí podemos empezar a cavar la fosa donde reposarán los restos de un Gobierno que nunca debió haber existido en nuestro país".

Poco tardaron las reacciones en surgir y decenas de miembros del PSOE respondieron a sus palabras, criticándolas por la falta de respeto a las víctimas del franquismo. Hasta el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reaccionó con un tuit en su perfil oficial de X.

"Un insulto a los miles de españoles cuyos familiares yacieron o yacen aún en una fosa. Una apelación encubierta a la violencia, un cuestionamiento de la democracia. Una prueba más de que el PP se ha rendido al odio de la ultraderecha y de que no tiene nada positivo que aportar a nuestro país", ha razonado.

De hecho, el propio Tellado ha replicado el tuit sin salirse del tono habitual: "Qué manipulación más burda, pero el Francomodín ya no da más de sí". Entre las tantas reacciones que han surgido a raíz de la polémica, una de las más sonadas ha sido la del periodista y escritor Antonio Maestre, siempre al pie de la actualidad y dispuesto a dar su opinión.

"Hablar de las fosas en este país tiene un significado funesto, más aún cuando lo dice un partido heredero del franquismo. Seguro que lo entendería fácil si alguien de Bildu dice que habría que atar a los del PP a un árbol en un bosque", ha respondido Maestre. El tuit ha recibido casi 50.000 visitas, 1.000 'me gusta' y cientos de comentarios.

La usuaria @Encarnitafr ha tenido clara su opinión: "Siempre dicen que se manipula lo que hablan, pero no, no se manipula, lo dicen porque así lo sienten y así piensan, o nos quiere hacer tontos". "Es una deshonra para las familias", ha opinado el usuario @JuanSigona.