Cocituber dice que no le gusta que Ayuso hable sobre las cañas: "Me pareció una mamarrachada"

Alfonso Ortega, conocido popularmente en redes sociales como Cocituber gracias a sus vídeos sobre gastronomía, poniendo el foco en el barrio y alejándose de los restaurantes virales, ha estado en A las Bravas, de la Cadena SER, donde ha dejado muy claro qué le parece Isabel Díaz Ayuso.

Ha criticado duramente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, remontándose a la época de la pandemia del coronavirus, cuando Cocituber estaba dejando de beber alcohol: "¿Quieres que hablemos de Ayuso? No me gusta Ayuso".

"¿Sabes qué no me gusta? Cuando yo estaba dejando el alcohol, estábamos en la pandemia y ella salía con una cerveza en la mano todos los días y a mí eso me parecía una mierda, lo digo desde aquí", ha defendido el creador de contenido.

"No salgáis con una cerveza animando"

Ha criticado a los políticos que promocionan una bebida alcohólica, como puede ser la cerveza, porque está animando a las personas a consumir alcohol, lo que podría derivar en problemas: "No salgáis los políticos con una cerveza animando a que todo el mundo se pueda animar a que la gente consuma".

"Se puede animar a que la gente consuma como hago yo, que me recorro toda España no con una cerveza en la mano, sino con un refresco y un pincho, que es de puta madre. Hay problemas de alcohol de la hostia, no digáis: 'Salir a beber aquí a saco', porque eso lo hacen mucho", ha explicado.

Ha sugerido que los bares se pueden promocionar de otra manera que no sea con el alcohol: "Me pareció una mamarrachada. Todo el rato con una cerveza en la mano, con una cerveza en la mano 'porque en España somos de cerveza'. Si lo dice mucho eso. Tiene un discurso supercutre, además".

Ha concluido señalando que los políticos "tienen que dejar de sacar ese tipo de cosas y no incitar a beber". Raúl Pérez, el presentador del programa, dejaba caer que quizá fue "una apología involuntaria".

¿Qué dijo Ayuso de "las cañitas?"

Hace un año, la presidenta de la Comunidad de Madrid fue tendencia durante un acto que celebraba su segundo aniversario de victoria electoral del 28 de mayo de 2023 en Madrid. Acusó que se estaban "estigmatizando las cañitas".

"Pues sí, nos gustan. Sí, que somos callejeros, somos de Madrid. Nos gustan las terrazas, la alegría, la cervecilla, el vino... ¿Qué pasa? Nos gusta", advirtió Ayuso.