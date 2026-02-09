Trump dice que no duerme en los aviones, sino que se dedica a "mirar por la ventana en busca de misiles"

Los viajes en avión de Donald Trump dan para mucho contenido. Sobre todo, por sus conversaciones de pasillo con periodistas, donde atiende en un tono algo más cercano, (solo algo) las cuestiones de actualidad.

Han sido muchos los titulares que ha dejado en su poco más de un año al frente de la Casa Blanca y aprovechando los largos traslados dentro de EEUU o en sus desplazamientos al extranjero.

Pero más allá de su afición a dar grandes anuncios o declaraciones potentes, hay otro detalle peculiar en sus trayectos aéreos, tanto en el Air Force One presidencial como en otras aeronaves en las que ha viajado recurrentemente años atrás, incluso sus jets privados.

El 47º presidente de EEUU no duerme en los vuelos que afronta desde hace muchos años. Lo recordó en un discurso reciente en el Desayuno Nacional de Oración, pronunciado en Washington D. C. a comienzos de febrero.

A lo largo de su intervención, Trump recordó una ocasión en la que le dijeron que podría dormir en la parte de atrás del avión para hacer más llevadero un largo trayecto, de varias horas.

"No duermo en aviones, no me gusta dormir en aviones. Me gusta mirar por la ventana, buscando misiles y enemigos", bromeó el propio Trump, dejando un tanto asombrados a los asistentes a su charla.

Su discurso en el evento religioso dio para mucho más que anécdotas de vuelo. Dado el carácter de la charla, Trump quiso reflexionar sobre su fe y la de EEUU, asegurando que es "una nación bajo Dios".

No faltaron referencias críticas a su oposición, al Partido Demócrata, sobre el que aseguró no entender cómo una "persona de fe" podía votar por un candidato de ese signo.

"Durante la mayor parte de la historia de nuestro país, la Biblia estaba en todas las aulas de la nación, pero hoy en día en muchas escuelas los estudiantes son adoctrinados con propaganda antirreligiosa y algunos son castigados por sus creencias religiosas", añadió el presidente estadounidense.