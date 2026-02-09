Cami González, contable pública en España: "Cobras 1.600 euros al mes, pero si eres directivo puedes llegar a los 2.000"

A lo largo de los últimos tiempos, se han puesto de moda en las redes sociales los vídeos en los que la gente habla abiertamente de cuáles son sus condiciones de trabajo y cuánto dinero perciben.

Cami González, cuyo perfil en la red social TikTok es @camigonzalez106, ha decidido sumarse a esa 'ola' y compartir con seguidores cuál es su salario trabajando como contable pública en España.

"Desde que llegué a Madrid hace dos años trabajo como contable", ha contado la mujer, quien seguidamente ha explicado que tras acumular experiencia ha conseguido ascender hasta un puesto de responsabilidad dentro de una importante empresa.

"Empecé haciendo trabajos más administrativos y actualmente soy la responsable de la contabilidad de una de las cadenas de franquicias más importantes de España", ha destacado Cami González.

Respecto al sueldo que puede obtener como contable, la mujer ha expresado que "según mi experiencia y aquí en Madrid, lo que se gana sin cumplir un rol de dirección en un equipo de contabilidad, en promedio son unos 1.600 euros al mes".

No obstante, Cami González ha dejado claro que esa es solo una cifra media y hay casos en los que el salario por trabajar como contable puede ser algo inferior o superior. "Obviamente, siempre depende del nivel de experiencia y el cargo que ocupes", ha resaltado.

2.000 euros al mes por un cargo de directivo en contabilidad

Como en cualquier sector, la experiencia y el buen hacer en la contabilidad permiten ir progresando en la carrera profesional e ir ascendiendo a puestos de mayor responsabilidad (lo que conlleva importantes incrementos salariales).

En ese sentido, Cami González ha asegurado que, en lo que se refiere a la contabilidad, se pueden obtener aproximadamente 2.000 euros mensuales si se alcanzan puestos de dirección. "Si ya estás en un nivel de directivo, que eso requiere algo de experiencia también, el promedio de lo que se cobra son unos 2.000 euros al mes", ha subrayado la mujer.