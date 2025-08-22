Antonio Maestre ve la foto de Moreno en los toros, usa su propia frase y la respuesta que le da lleva 3.000 me gusta

El periodista Antonio Maestre ha reaccionado en su perfil de X a la imagen que protagonizó este miércoles el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, al reaparecer tras las vacaciones e ir por la tarde a la corrida de toros de la Feria de Málaga.

El dirigente 'popular' primero reapareció en una rueda de prensa en la que tuvo que aclarar por qué no había aparecido durante los incendios que han sacudido diversas zonas de la comunidad o el que afectó a la Mezquita de Córdoba.

Moreno Bonilla afirmó estar "siempre a disposición del comité de coordinación del Infoca (Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía)" y este solicita su presencia "cuando la considera necesaria".

"No voy a ir a hacerme una foto. Intentamos ser serios y no estorbar. Estoy siempre pendiente y, cuando se pide mi presencia, soy el primero en estar", aseguró el presidente andaluz, que añadió que tanto en el fuego de Tarifa como el que afectó a la Mezquita también le dijeron que no era necesario que estuviera.

Sin embargo, esa misma tarde de miércoles se dejó ver en La Malagueta junto a la presentadora de televisión Toñi Moreno, el escritor Juan del Vale a su derecha o el torero Saúl Jiménez. La fotografía que se tomaron todos juntos dio mucho que hablar en redes sociales.

Maestre fue uno de los que ha reaccionado a esa estampa y ha juntado tanto las palabras del presidente con esa aparición pública en la corrida de toros y dedicándole un crítico tuit: "A ver, Juanma. Te explico. Entre no volver de unas sobrevaloradas vacaciones para hacerte fotos en los incendios y volver para hacerte fotos en los toros ignorando los incendios hay un término medio de dignidad y decoro".

Su publicación en pocas horas ha obtenido una gran repercusión y ha superado ya los mil compartidos y los 3.000 me gusta.