Antonio Resines cuenta cómo es trabajar con Paz Padilla fuera de cámaras
Se lo ha contado a Marta Riesco en una entrevista un poco tensa. 

Paz Padilla y ResinesJesus Briones/ GETTY

Antonio Resines y Paz Padilla estrenan en cines Cuerpos Locos, una cinta dirigida por Ana Murugarren que cuenta, además, con el expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, que da el salto a la gran pantalla en esta comedia. 

Resines, expresidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, ganador del premio Goya por La Buena Estrella, poseedor de la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo y Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, ha atendido a los medios y ha contado cómo es trabajar con Paz Padilla. 

El morbo del asunto está en que la entrevista donde ha hablado de su compañera de reparto ha sido a Marta Riesco, reportera de Ni que fuéramos, donde trabaja parte del equipo de Sálvame, con quien Paz Padilla no acabó precisamente bien, sobre todo tras una fuerte discusión con Belén Esteban a cuenta de las vacunas del Covid meses después de la pandemia. 

Lo primero que le pregunta Riesco es qué papel has hecho en la película, una cuestión que no le sienta del todo bien: "¿Pero tú no te has leído la prensa?". "No, la verdad que no me ha dado tiempo, estoy en tres trabajos a la vez", le ha dicho ella. 

Ha contado que hace de militar retirado que es el abuelo de la niña protagonista y suegro de Paz Padilla. "¿Y qué tal eso?", ha querido saber Riesco en referencia a ser suegro de Paz Padilla en la ficción. 

"Debe ser horroroso, vamos", ha dicho en tono de humor. "Supongo que trabajar con ella sí es fácil, ¿o no?", ha querido saber. "Sí. Ahora en serio. Es fácil y muy divertido. Es un disparate de mujer, estupenda y te lo pasas muy bien. Nos hemos reído mucho", ha dicho finalmente. 

Riesco le ha dicho que Paz Padilla ha sido borde con ella y él le ha espetado un claro: "Te lo habrás merecido, guapa. Algo habrás hecho". 

MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy el jefe de Virales en El HuffPost España y tratamos de enseñarte todas las noticias que se te pueden haber escapado y que no sabías que necesitabas leer.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo sobre todo lo que rodea a la televisión y lo que ocurre en ella: política, series, cine. Además, cubro grandes eventos como elecciones, Eurovisión, los Goya, JJOO, Mundiales y Eurocopas y trato de buscar las noticias y los comentarios que en otros medios no tienen cabida y que suelen pasar desapercibidos, pero que contados al estilo Huff son interesantes para los lectores.

 

Mi trayectoria

Nací en Benidorm en 1990 y como buen millennial siempre me ha interesado más el pasado que el presente. Quise ser periodista desde que tengo uso de razón. Soy licenciado por la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y toda mi trayectoria la he hecho en 'El HuffPost', donde llegué con 25 años y donde llevo ya 10 años trabajando. He participado en podcast, en programas de radio y tengo la sección gastronómica Huffeando con Pablo, donde salimos a probar comida con el influencer Cenando con Pablo.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

