Antonio Resines cuenta cómo es trabajar con Paz Padilla fuera de cámaras

Antonio Resines y Paz Padilla estrenan en cines Cuerpos Locos, una cinta dirigida por Ana Murugarren que cuenta, además, con el expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, que da el salto a la gran pantalla en esta comedia.

Resines, expresidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, ganador del premio Goya por La Buena Estrella, poseedor de la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo y Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, ha atendido a los medios y ha contado cómo es trabajar con Paz Padilla.

El morbo del asunto está en que la entrevista donde ha hablado de su compañera de reparto ha sido a Marta Riesco, reportera de Ni que fuéramos, donde trabaja parte del equipo de Sálvame, con quien Paz Padilla no acabó precisamente bien, sobre todo tras una fuerte discusión con Belén Esteban a cuenta de las vacunas del Covid meses después de la pandemia.

Lo primero que le pregunta Riesco es qué papel has hecho en la película, una cuestión que no le sienta del todo bien: "¿Pero tú no te has leído la prensa?". "No, la verdad que no me ha dado tiempo, estoy en tres trabajos a la vez", le ha dicho ella.

Ha contado que hace de militar retirado que es el abuelo de la niña protagonista y suegro de Paz Padilla. "¿Y qué tal eso?", ha querido saber Riesco en referencia a ser suegro de Paz Padilla en la ficción.

"Debe ser horroroso, vamos", ha dicho en tono de humor. "Supongo que trabajar con ella sí es fácil, ¿o no?", ha querido saber. "Sí. Ahora en serio. Es fácil y muy divertido. Es un disparate de mujer, estupenda y te lo pasas muy bien. Nos hemos reído mucho", ha dicho finalmente.

Riesco le ha dicho que Paz Padilla ha sido borde con ella y él le ha espetado un claro: "Te lo habrás merecido, guapa. Algo habrás hecho".