Antonio Resines, sin pelos en la lengua, señala el principal problema de España: "Hay que decirlo claramente"

El actor Antonio Resines ha asegurado que el principal problema de España son los bajos sueldos y ha lanzado una clara advertencia a los responsables de las empresas.

"Yo me acuerdo de lo que ganaba hace 20 años, estamos hablando de 2004 o 2005. Ganamos menos ahora. Se gana menos. En igualdad de condiciones se gana menos, con lo cual hemos perdido poder adquisitivo, un 50%, que es una barbaridad. Se ganaba más hace 20 años", ha asegurado Resines en Expansión.

"Cuando entra el euro que pega el subidón este famoso de los precios. El problema que tiene este país es que los sueldos son muy bajos. Hay que decirlo claramente. De media. Somos un país en que la media son 27.000 euros al año, de media, que hay algunos que ganan más entonces es bajísimo", resalta.

Por eso, el actor ha dado una recomendación a quienes no consiguen subidas de sueldo: "Si no puedes hacer nada y los argumentos son razonables. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a pegar un tiro? Pues no. Yo lo recomiendo es volverlo a intentar. Hay que dejar pasar un poquito de tiempo y otra vez, a ver si se la ha olvidado".

"El problema de las empresas es que la gente se va. Los que tienen empresas tendrán que pensar por qué gente que lo hace bien por qué se va. Tiene que haber algún motivo y normalmente tiene que ver con mejoras en las condiciones laborales", ha reflexionado.