Antonio Resines responde alto y claro a los que dicen que el cine español está subvencionado

El actor Antonio Resines ha estado en el podcast Historias Bajo Tierra y ha explicado por qué está a favor de que el cine reciba subvenciones públicas, al igual que lo hacen otros sectores de España.

Ha respondido Resines que sin estas subvenciones "no existe el cine": "Para que quede claro a todo el mundo. Si no hay ayudas públicas a la cultura, y lo siento mucho aunque algunos digan que no, el cine es cultura".

"Todo en España, todo, está subvencionado. Todo significa todo. La planta de Palencia de Renault tiene ayudas del Estado mayores que todo lo que se da al cine", ha proseguido contando.

Resines ha afirmado el cine ha llegado a ser el 4% del PIB: "En este sector trabajan más de 50.000 personas porque, además, en nuestro caso, de vez en cuando devolvemos lo invertido. Con lo cual es de puta madre".

Pero, ¿cuántas ayudas recibe el cine? Según los datos del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), las 14 películas galardonadas en los Goya 2025 han recibido un total de 7,2 millones de euros en ayudas estatales.

Según cuenta eldiariodemadrid, hay las ayudas se dirigen en cuatro categorías. Las generales, financiación anticipada para cubrir los costes de producción. Las selectivas, que son para proyectos con especial valor cultural, social o cinematográfico. Los cortometrajes sobre proyecto y las ayudas a los cortos ya realizados.

Y da un dato: de las 62 películas estrenadas en 2021 con apoyo del ICAA, solo 14 lograron recaudar más dinero del que recibieron en ayudas. Es decir, un 80% de los largometrajes subvencionados no alcanzaron el umbral de rentabilidad en salas.