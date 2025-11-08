Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Antonio de la Torre revela cómo fue su reacción al enterarse del fallecimiento de Pepe Mujica
Antonio de la Torre revela cómo fue su reacción al enterarse del fallecimiento de Pepe Mujica

"Hostia, me he llevado el personaje a casa", pensó el actor.

Jesús Delgado Barroso
El actor Antonio de la Torre.
  Retrato del actor Antonio de la Torre.GTRES

Antonio De la Torre, actor conocido por sus trabajos en películas como La trinchera infinita o Que Dios nos perdone, y ganador de un premio Goya a la mejor interpretación masculina protagonista (2015), ha sido contundente a la hora de relatar cómo es llevarse el papel a casa. En una entrevista para el diario El Confidencial, el actor ha rememorado la muerte del expresidente uruguayo, Pepe Mujica, y cómo le afectó profundamente después de interpretarlo.

De la Torre protagonizó a Mujica en 2018, cuando el expresidente vivía, en el filme La noche de los 12 años. Esta está basada en el encierro que sufrió durante la dictadura militar uruguaya que marcó un antes y un después en su carrera política. Desde su estreno, la película ha ganado notoriedad como una de las producciones más intensas del cine latinoamericano reciente.

"Cuando haces un papel y has engordado para el papel, evidentemente te lo llevas para casa", relata el intérprete en su conversación con el periódico. "Ósea, la transformación física te la llevas para casa", incide.

De este modo, comienza a contar su conexión con Pepe Mujica y cómo le afecto la muerte. "Te voy a contar una anécdota curiosa que me pasó hace como un año o una cosa así", continúa. "Murió una persona que es una pena. Ese sí que tendría que entrar en el búnker. Se llamaba Pepe Mujica. Yo le interpreté en una película, "fui a Uruguay, lo conocí...". El caso es que cuando murió de repente me sorprendí a mí mismo llorando como si se me hubiera muerto, yo qué sé, un padre o un familiar cercano", confiesa.

"Entonces ahí, me di cuenta y dije: 'Hostia, me he llevado el personaje a casa", asegura. Además, reitera en que "le sentí como algo muy cercano", "y no lo supe hasta el día que se murió".

José Pepe Mujica murió a los 89 años el pasado mes de mayo en su Uruguay natal, tras una larga batalla contra el cáncer de esófago que padecía. Mujica, que presidió el país entre 2010 y 2015, fue mucho más que un líder nacional. Convertido en un símbolo de la izquierda latinoamericana y mundial, mostró que es posible otro modo de gobernar y vivir

Jesús Delgado Barroso
Soy redactor de Actualidad en El HuffPost. En mi día a día, estoy siempre pendiente de lo que ocurre en el mundo para transmitirlo de la forma más cercana y clara posible.

 

Sobre qué temas escribo

La información de última hora y de actualidad ocupa prácticamente toda mi jornada. Sin embargo, siempre huyo de la superficialidad y trato de encontrar enfoques creativos que aporten contexto y claridad a las noticias. Me interesa especialmente todo lo que sucede más allá de las fronteras de España, con especial atención al culebrón de la Casa Blanca, que cada día amanece con nuevas noticias capaces de poner el mundo patas arriba.

 

Por otra parte, y no menos importante, me encanta escribir sobre temas de lifestyle y Gente. Siempre estoy ideando nuevos temas para presentar y analizar las últimas tendencias que se mueven entre los jóvenes… y los no tan jóvenes.

 

Mi trayectoria

Estudié en la Universidad de Sevilla, ciudad en la que nací y de la que soy. En 2020 entré como becario en Diario de Sevilla, donde aprendí a cubrir información local. Poco después, terminé mi carrera con otra beca, esta vez en Cadena SER Andalucía.


Con el objetivo de ampliar horizontes, me mudé a Madrid para unirme a la promoción 37 del Máster de El País-Universidad Autónoma de Madrid. He escrito en El País y, actualmente, trabajo en El HuffPost España.

  

 

Cómo contactar conmigo:

 