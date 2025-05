Muere el expresidente de Uruguay Pepe Mujica a los 89 años

El expresidente de Uruguay (2010-2015) José 'Pepe' Mujica ha fallecido este martes a los 89 años tras una larga lucha contra el cáncer de esófago que padecía y que se le había extendido en las últimas semanas/meses. La noticia ha sido confirmada por el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi. "Te vamos a extrañar mucho Viejo querido. Gracias por todo lo que nos diste y por tu profundo amor por tu pueblo", ha escrito en X.



El histórico líder izquierdista había anunciado que no seguiría con su tratamiento y pidió en su última entrevista que le dejaran morir tranquilo. Mujica indicó que no quería seguir con el tratamiento porque era un "anciano", tenía dos enfermedades crónicas y su cuerpo ya no aguantaba más.