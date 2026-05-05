Aplausos a este restaurante de Oviedo por el menú del día que tiene: "Esto es un 10/10"

El menú del día cada vez está más en duda en España. Los precios están dejando de ser asequibles, la calidad y la variedad se ha visto reducida y los restaurantes están mutando a una versión diferente más alejadas de estos menús que durante décadas han consumido millones de españoles (y extranjeros).

Sin embargo y a pesar de esta tendencia, siguen habiendo excepciones de bares y restaurantes donde los menús del día lucen como siempre. Por ejemplo, el periodista gastronómico Alfonso C.Suárez ha mostrado en su perfil de X el que se ha encontrado en Oviedo y ha triunfado en la red social de Elon Musk.

"Menú del día de sábado en Oviedo: 16,5€. Cuando nada más sentarte ya te dicen “traigo vino, casera y agua” ya sabes que estás en el sitio correcto", ha comenzado diciendo en su perfil.

"Dos potas de fabada y pote de berzas de primero y las albóndigas y el plato de parrilla (costillas y criollo, con un chimichurri potente) de segundo. Y las patatas fritas caseras. De postre, flan casero con nata. Esto es un 10/10", ha rematado.

Un menú de lo más completo

Tal y como se puede ver en la pizarra, el menú es de lo más completo y está compuesto por primeros platos en los que se ofertan una ensalada mixta, pastel de cabracho, fabada, pote asturiano, calabacín relleno, ensaladilla rusa y sopa de pescado.

Además, de segundos se puede leer que había albóndigas, cochinillo, oreja guisada, cachopo, fritos de bacalao y plato a la parrilla. El precio, según se explica, tiene un 10% de incremento en terraza, aunque también se muestra que incluye agua, vino o casera, postre y pan.

En total y en cuestión de un día el tuit se ha hecho viral con más de 100.000 reproducciones y más de medio millar de me gusta.