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Aplausos a este restaurante de Oviedo por el menú del día que tiene: "Esto es un 10/10"
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Aplausos a este restaurante de Oviedo por el menú del día que tiene: "Esto es un 10/10"

Alfredo Pascual
Alfredo Pascual
Una camarera ajustando la disposición de las mesas en el restaurante
Una camarera colocando los cubiertos de las mesas en un restauranteGetty Images

El menú del día cada vez está más en duda en España. Los precios están dejando de ser asequibles, la calidad y la variedad se ha visto reducida y los restaurantes están mutando a una versión diferente más alejadas de estos menús que durante décadas han consumido millones de españoles (y extranjeros). 

Sin embargo y a pesar de esta tendencia, siguen habiendo excepciones de bares y restaurantes donde los menús del día lucen como siempre. Por ejemplo, el periodista gastronómico Alfonso C.Suárez ha mostrado en su perfil de X el que se ha encontrado en Oviedo y ha triunfado en la red social de Elon Musk.

"Menú del día de sábado en Oviedo: 16,5€. Cuando nada más sentarte ya te dicen “traigo vino, casera y agua” ya sabes que estás en el sitio correcto", ha comenzado diciendo en su perfil.

"Dos potas de fabada y pote de berzas de primero y las albóndigas y el plato de parrilla (costillas y criollo, con un chimichurri potente) de segundo. Y las patatas fritas caseras.  De postre, flan casero con nata. Esto es un 10/10", ha rematado.

Un menú de lo más completo

Tal y como se puede ver en la pizarra, el menú es de lo más completo y está compuesto por primeros platos en los que se ofertan una ensalada mixta, pastel de cabracho, fabada, pote asturiano, calabacín relleno, ensaladilla rusa y sopa de pescado. 

Además, de segundos se puede leer que había albóndigas, cochinillo, oreja guisada, cachopo, fritos de bacalao y plato a la parrilla. El precio, según se explica, tiene un 10% de incremento en terraza, aunque también se muestra que incluye agua, vino o casera, postre y pan. 

En total y en cuestión de un día el tuit se ha hecho viral con más de 100.000 reproducciones y más de medio millar de me gusta. 

Alfredo Pascual
Alfredo Pascual
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Redactor de Virales. Graduado en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y Máster en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización por la UNIR. Realizó las prácticas en el Heraldo de Aragón y la Cadena SER y desde 2019 lleva en El HuffPost, donde escribe sobre temas deportivos y cuenta historias nacidas en redes sociales o en la televisión.

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