"Otro Madrid es posible": el menú del día de este restaurante que se tiene que convertir en un ejemplo a seguir

El menú del día es una seña de identidad de los bares y restaurantes de toda España. No se entiende salir a comer fuera de casa y no encontrarse con una carta en la que se muestran los diferentes platos que componen el menú del día.

Los expertos, tal y como contaron a El HuffPost, mencionan el año 1965 como el momento en el que el por entonces ministro franquista Manuel Fraga decidió instaurar en el país esta opción con el objetivo de que los restaurantes ofrecieran a los clientes una elección de primeros platos y de segundos a un precio cerrado.

Desde entonces y aunque ahora pueda estar viviendo un momento más crítico, esta forma de servicio ha sido consumida tanto por españoles como turistas. Sin embargo, en los últimos meses cada vez se ven más con elevados precios, aunque siempre quedan lugares donde poder degustar una buena variedad de platos a un coste económico.

El tuitero Abraham Rivera, conocido como @abriverad en X, ha publicado una foto del menú del día del restaurante Lorento, en Madrid, cuyo precio es de 14 euros y su variedad ha tenido un gran éxito. "Otro Madrid es posible…", ha escrito.

Una variedad que ha triunfado

Entre los primeros platos que se ofrecen están fabes de la casa, sopa de pescado, lasaña gratinada, ensaladilla rusa, brócolis rehogados, coliflor rehogada y champiñón a la plancha.

Para los segundos, la carta que ofrece el establecimiento es de callos con patatas, albóndigas con patatas, solomillo a la plancha con patatas, filete de ternera con patatas, secreto a la plancha, bacalao a la plancha, corvina a la plancha y gallo frito.

Además, va acompañado de pan, vino, agua y de postre o café. Todo por un precio de 14 euros. En el folio también se informa de que no está disponible la opción de medio menú.