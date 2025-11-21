Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
"Otro Madrid es posible": el menú del día de este restaurante que se tiene que convertir en un ejemplo a seguir
Virales
Virales

"Otro Madrid es posible": el menú del día de este restaurante que se tiene que convertir en un ejemplo a seguir

Vale 14 euros. 

Alfredo Pascual
Alfredo Pascual
El menú del día de un restaurante en Madrid.
El menú del día de un restaurante en Madrid.@abriverad

El menú del día es  una seña de identidad de los bares y restaurantes de toda España. No se entiende salir a comer fuera de casa y no encontrarse con una carta en la que se muestran los diferentes platos que componen el menú del día.

Los expertos, tal y como contaron a El HuffPost, mencionan el año 1965 como el momento en el que el por entonces ministro franquista Manuel Fraga decidió instaurar en el país esta opción con el objetivo de que los restaurantes ofrecieran a los clientes una elección de primeros platos y de segundos a un precio cerrado.

Desde entonces y aunque ahora pueda estar viviendo un momento más crítico, esta forma de servicio ha sido consumida tanto por españoles como turistas. Sin embargo, en los últimos meses cada vez se ven más con elevados precios, aunque siempre quedan lugares donde poder degustar una buena variedad de platos a un coste económico.

El tuitero Abraham Rivera, conocido como @abriverad en X, ha publicado una foto del menú del día del restaurante Lorento, en Madrid, cuyo precio es de 14 euros y su variedad ha tenido un gran éxito. "Otro Madrid es posible…", ha escrito.

Una variedad que ha triunfado

Entre los primeros platos que se ofrecen están fabes de la casa, sopa de pescado, lasaña gratinada, ensaladilla rusa, brócolis rehogados, coliflor rehogada y champiñón a la plancha. 

Para los segundos, la carta que ofrece el establecimiento es de callos con patatas, albóndigas con patatas, solomillo a la plancha con patatas, filete de ternera con patatas, secreto a la plancha, bacalao a la plancha, corvina a la plancha y gallo frito. 

EL HUFFPOST PARA PEOPLE'S DAILY ONLINE

Además, va acompañado de pan, vino, agua y de postre o café. Todo por un precio de 14 euros. En el folio también se informa de que no está disponible la opción de medio menú. 

Alfredo Pascual
Alfredo Pascual
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de Virales en El HuffPost, desde donde te contamos la actualidad de una forma muy diferente.

 

Sobre qué temas escribo

El mundo informativo en el que más cómodo me siento escribiendo es el del deporte, especialmente todo aquello que tiene que ver con el polideportivo: baloncesto, atletismo, natación, escalada, taekwondo, etc. También hablo de naturaleza, ciencia y me encargo de hacer reportajes para dar contexto a los protagonistas de esas publicaciones anónimas que ves en redes sociales y de los que no sabes nada más. Además, en mi día a día busco momentos destacados en televisión o redes sociales que puedan ser interesantes para el lector bajo un enfoque Huff.

 

Mi trayectoria

Nací en Barbastro (Huesca) en 1995 y en 2013 emigré a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ya que desde pequeño he crecido escuchando la radio y con el objetivo de dedicarme a este mundillo. Aprendí primero en El Heraldo de Aragón y después en la Cadena Ser hasta que en 2019 me saqué un máster en Periodismo de investigación, datos y visualización en la UNIR y entré en El HuffPost. Desde entonces, he crecido de la mano de este medio.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 