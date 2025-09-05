El menú del día de este restaurante tiene dos precios y el lío está servido: "Hecha la ley, hecha la trampa"

El menú del día es una institución en España. Los expertos mencionan el año 65 como el momento en el que Manuel Fraga decide instaurar en el país el menú del día, es decir, que los restaurantes pongan en su carta una elección de platos a un precio cerrado.

Desde entonces, el menú del día se ha convertido en una institución en España y un símbolo de la alimentación de la clase obrera desde hace décadas. En un reportaje para El HuffPost publicado en 2022, el creador de contenido Sezar Blue los definió como "algo muy nuestro" y hacía hincapié en que en otros países de Europa no hay locales en los que te ofrezcan por un módico precio un primero, un segundo y un postre.

Ahora, la cuenta Soy Camarero ha compartido un menú del día que está trayendo cola porque tiene dos precios: uno para los que pagan con tarjeta y otro para los que lo hacen en efectivo.

Para los que decidan abonar el precio del menú con tarjeta el precio es de 17,95 y para los que lo hagan en metálico 17, es decir, el local premia a aquellos que hagan uso de efectivo en detrimento de la tarjeta.

Esta medida ha levantado ampollas y son muchos los usuarios que han querido dejar clara su opinión al respecto. Está muy extendido el rumor de que en muchos negocios prefieren efectivo para poder declarar menos de lo que realmente facturan.

A estos les dice una persona: "Partiendo de la base de que cobrar recargo por cobro por tarjeta no es legal, estoy un poco harta de leer que es para no declararlo. La mayoría de hosteleros en este país tributan por módulos, que si no sabéis lo que es, os informáis antes de decir tantas chorradas".

"Fundamentalmente lo veo ilegal. Desincentiva el pago con tarjeta para generar más efectivo y defraudarlo mejor", dice otro por el contrario. Añade alguien que "lo que es ilegal es que te cobren un suplemento por pagar con tarjeta. Pero no es ilegal que te hagan un descuento por pagar en efectivo. Hecha la ley, hecha la trampa. Yo y apenas ando con efectivo. Así que en este tipo de sitios no me van a ver".