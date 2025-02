Arrasa con su respuesta a una persona que le dijo que solo quiere "paguitas": le hace un jaque mate

El usuario de TikTok @negrodelcaribe ha dado una respuesta que se está compartiendo de forma masiva a una persona que le dijo que él sólo vive de la "paguita".

Todo ello a raíz de un vídeo en el que usuario hablaba de "los fachas" y otro le preguntó si sabía lo que es realmente un facha. "Para mí es un facha el que se siente identificado cuando mencionan la palabra facha. El que se molesta, el que responde", dijo él.

Después de eso, otro usuario le afeó: "Vamos, que no tienes ni idea. Tu la pagita (sic)". La respuesta de @negrodelcaribe es demoledora: "Primero: se escribe paguita, no pagita. Paguita. Con 'u' después de la 'g'. Si eres tan español deberías saber que se escribe así".

"Segundo: yo no estoy viviendo de la paguita, estoy aquí instalando placas solares para que tengáis luz. La gente normal acepta que uno trabaje, pero los fachas creen que uno vive de las paguitas. Todos los fachas tienen la mentalidad tan pequeñita, tan pequeñita, que creen que vivimos de las paguitas", asegura.

"Yo no conozco ningún negro que viva de las paguitas. La gente que yo conozco que vive de la paguita son de aquí, no son negros ni son moros. Pero los fachas tenéis tantos prejuicios, tantos, que siempre estáis son los mismo", critica.

"Y no os gusta que os digan fachas. Y yo no sé por qué cuando hablan de los fachas os sentís ofendidos si no sois fachas. Pasad y déjadme tranquilo", pide.