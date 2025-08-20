Arriba el bikini viejo del cajón: critica "la dictadura de lo estético" y se lleva todos los aplausos

La creadora de contenido Noelia Genzone (@noeliagenzone) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok haciendo una reflexión sobre lo que ha llamado "dictadura de lo estético" con la que se ha llevado todos los aplausos.

"La dictadura de lo estético en las redes sociales nos está haciendo cada vez ser más guiris en nuestra propia casa", ha afirmado en tono crítico la creadora de contenido al inicio del vídeo.

"Me explico. Yo soy de un pueblo de costa, llevo toda la vida viviendo a cinco minutos andando de la playa, así que soy una persona muy afortunada. Y eso me ha hecho relacionarme con la playa de una manera determinada", ha comentado Noelia.

"Para mí ir a la playa era una cosa rápida que se hacía. Podías ir a pasar el día, evidentemente, pero mi mayor interacción con la playa ha sido: me doy un chapuzón de cinco minutos antes de venir a comer y así como fresquita", ha explicado la tiktoker.

"Y esto me hacía a mí comportarme con el universo bañadores y playa de una manera muy diferente a la que me veo comportándome ahora. Para mí el tipo de bañador que yo llevaba nunca ha sido relevante, porque ha sido una cosa casual que yo me he puesto", ha apuntado la usuaria.

"Dos partes que no encajaban en absolutamente nada, porque total, era para darme un chapuzón rápido y venir a comer. Y ahora yo me he descubierto a mí buscando conjuntos de playa, como si yo me fuera a Bora Bora, en el Shein", ha censurado la tiktoker.

"O sea, ¡no soy una turista en las Maldivas! No hace falta que vayáis monísimas o que vayamos monísimas a darnos un chapuzón antes de comer. No todo en la vida tiene que ser fotografiable, no todo tiene que ser bonito", ha señalado la creadora de contenido.

"Y por mucho que pensemos que sí, chicas, no lo hacemos por nosotras. Porque por nosotras lo que haríamos sería lo más rápido. Cada vez está siendo más complicado hacer estas cosas que antes eran absolutamente normales. Y solo está en nuestra mano pararlo", ha concluido Noelia.

"¡Que vivan las partes desiguales, las partes baratas del Decathlon, las camisetas de publicidad y las gorras absurdas!"; "Capitalismo🤝🏻RRSS✨"; "Literal... es que ahora todo tiene que ser *aestheric*"; "Ay, me pasa exactamente lo mismo. Tengo bikinis desde hace MIL que hasta ahora usaba como si nada, pero cada vez me siento más rara por no tener un millón de conjuntitos diferentes y monísimos", han comentado algunos usuarios.

"Buah, no sabía que necesitaba este vídeo. Soy mallorquina y para mí ir a la playa era llevar el outfit de camiseta y pantalones más cutres y viejos de la historia, y cualquier bikini. Y es verdad que desde hace años siento que tengo que comprarme que si 'vestidos' para ir a la playa, que si conjuntos de playa, que si el bolso más fashion de playa, porque es lo que se supone que hace la gente y lo que se supone que tienes que hacer", ha contado otra usuaria con una experiencia muy similar.