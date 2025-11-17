Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Arturo Pérez-Reverte cuenta lo que le ha pasado en un taxi en otro país y alerta: "Calculen lo que tardará en ser obligatorio eso en España"
Virales

Virales

Arturo Pérez-Reverte cuenta lo que le ha pasado en un taxi en otro país y alerta: "Calculen lo que tardará en ser obligatorio eso en España"

"¿De verdad somos tan idiotas que no nos damos cuenta de dónde nos están metiendo?".

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
El escritor Arturo Pérez-Reverte.
El escritor Arturo Pérez-Reverte.Getty Images

El escritor Arturo Pérez-Reverte, uno de los escritores más leídos de España, creador del Capitán Alatriste y académico de la RAE, se ha lamentado por lo que le ha ocurrido en otro país cuando ha ido a pagar en un taxi y ha anticipado que, posiblemente, eso no tardará en extenderse en España.

"De viaje en otro país europeo, pago a un taxista que pasa mi tarjeta de crédito por un teléfono móvil o algo parecido, ¡y me pide un correo electrónico para mandarme un ticket!... Que no tiene otra manera de dármelo, me dice", relata el escritor.

"Calculen lo que tardará en ser obligatorio eso en España, si es que no ocurre ya. Sin email no habrá factura ni ticket, ni nada... ¿De verdad somos tan idiotas que no nos damos cuenta de dónde nos están metiendo?", pregunta.

Todo ello poco después de que el propio Reverte cargase contra Ryanair al ver que esa aerolínea se ha pasado a las tarjetas de embarque 100 % digitales (TED) y ya no aceptará tarjetas de embarque impresas. 

"Cada vez nos acorralan más"

"Esto significa que todos los pasajeros recibirán una TED en su aplicación móvil de Ryanair cuando facturen en línea", dice la compañía en su web, donde recalca: "Si cualquier pasajero llega al aeropuerto sin haber facturado en línea (habiendo ignorado esos recordatorios), tendrá que seguir pagando la tasa de facturación en el aeropuerto".

Al ver eso, Reverte ha sido tajante: "Cada vez nos acorralan más. Ésta es otra buena razón para no viajar nunca con Ryanair. Y lo triste es que otras compañías aéreas y ferroviarias acabarán imitándolos. Ya ocurre con los bancos. Esa gentuza no nos permite vivir sin teléfono móvil".

"Cuando venga el apocalipsis zombie os vais a enterar"

Ante el revuelo que han provocado ambos mensajes, el escritor ha publicado otro con el que responde a quienes le critican: "Cuando venga el apocalipsis zombie os vais a enterar. Con smartphones y apepés vais a defenderos, gilipollas".

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y he sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 