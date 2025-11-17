Arturo Pérez-Reverte cuenta lo que le ha pasado en un taxi en otro país y alerta: "Calculen lo que tardará en ser obligatorio eso en España"

El escritor Arturo Pérez-Reverte, uno de los escritores más leídos de España, creador del Capitán Alatriste y académico de la RAE, se ha lamentado por lo que le ha ocurrido en otro país cuando ha ido a pagar en un taxi y ha anticipado que, posiblemente, eso no tardará en extenderse en España.

"De viaje en otro país europeo, pago a un taxista que pasa mi tarjeta de crédito por un teléfono móvil o algo parecido, ¡y me pide un correo electrónico para mandarme un ticket!... Que no tiene otra manera de dármelo, me dice", relata el escritor.

"Calculen lo que tardará en ser obligatorio eso en España, si es que no ocurre ya. Sin email no habrá factura ni ticket, ni nada... ¿De verdad somos tan idiotas que no nos damos cuenta de dónde nos están metiendo?", pregunta.

Todo ello poco después de que el propio Reverte cargase contra Ryanair al ver que esa aerolínea se ha pasado a las tarjetas de embarque 100 % digitales (TED) y ya no aceptará tarjetas de embarque impresas.

"Cada vez nos acorralan más"

"Esto significa que todos los pasajeros recibirán una TED en su aplicación móvil de Ryanair cuando facturen en línea", dice la compañía en su web, donde recalca: "Si cualquier pasajero llega al aeropuerto sin haber facturado en línea (habiendo ignorado esos recordatorios), tendrá que seguir pagando la tasa de facturación en el aeropuerto".

Al ver eso, Reverte ha sido tajante: "Cada vez nos acorralan más. Ésta es otra buena razón para no viajar nunca con Ryanair. Y lo triste es que otras compañías aéreas y ferroviarias acabarán imitándolos. Ya ocurre con los bancos. Esa gentuza no nos permite vivir sin teléfono móvil".

"Cuando venga el apocalipsis zombie os vais a enterar"

Ante el revuelo que han provocado ambos mensajes, el escritor ha publicado otro con el que responde a quienes le critican: "Cuando venga el apocalipsis zombie os vais a enterar. Con smartphones y apepés vais a defenderos, gilipollas".