Arturo Pérez-Reverte reacciona a la última votación en el Congreso: "Permítanme ser grosero"
El escritor no ha podido ser más rotundo en su reacción.

Elena Santos
El escritor Arturo Pérez-Reverte, en la presentación de 'Revolución' el 3 de octubre de 2022.GTRES

"Por una vez (sin que sirva de precedente, y me disculpo de antemano por ello), permítanme ser grosero", se puede leer en la última publicación en X (Twitter) del escritor y periodista, además de miembro de la Real Academia Española, Arturo Pérez-Reverte.

De esta manera, ha reaccionado a una iniciativa del grupo socialista aprobada este martes por el Congreso de los Diputados para promover un uso responsable de la  palabra 'cáncer' y evitar que se use de modo peyorativo o como insulto, así como las metáforas bélicas al hablar de esta enfermedad.

"Me va a regular el uso de las palabras su puta madre", ha agregado el literato, en respuesta a un vídeo del PSOE en el que se ve el momento de la votación. La propuesta, que plantea regular el uso del término 'cáncer' en tanto en el ámbito político como institucional para que se utilice responsable, salió adelante con 307 votos a favor, 33 en contra y 6 abstenciones.

Para subrayar su opinión, el autor de la saga Alatriste ha recordado un texto que publicó en el año 2012, una columna en XL Semanal, y que se titula El cáncer de la gilipollez.

"Calculen cómo será posible escribir una puta línea cuando, con el mismo argumento, los afectados por un virus cualquiera exijan que no se diga, por ejemplo, viralidad en las redes informáticas, o cuando quien escriba la incultura es una enfermedad social sea acusado de despreciar a todos los enfermos que en el mundo han sido", argumentaba en ella.

Durante el debate este martes, la diputada socialista Isaura Leal, encargada de defender la propuesta, pidió a partidos, grupos políticos, instituciones, medios de comunicación y demás entidades sociales que no se use la palabra cáncer "como un adjetivo de lo peor", como recoge EFE, y acabar con el uso del lenguaje bélico al hablar de la enfermedad.

Blanca Armario, de Vox, defendió por su parte que "los españoles no utilizan esta palabra para dañar a propósito, sino para comunicarse con toda la riqueza de vocabulario que tiene el español".

Elena Santos
