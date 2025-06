Así es como ligan los hombres en Australia: "Por eso hay tantos solteros"

La creadora de contenido Marian (@mariann.apa), una chica mexicana que está viviendo en Australia, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok contando cómo ligan los australianos, algo que la ha dejado perpleja.

"Ahora entiendo por qué las australianas se quejan tanto de cómo ligan los australianos. Ayer estaba en un pub con una amiga australiana", ha comenzado relatando la tiktoker.

"Ella está súper bonita y detrás de nosotros había una mesa como de siete hombres muy guapos. Me dice: 'De esa mesa me gustan todos'", ha comentado la mexicana.

"Y dije: Ya, pues voltea a verlos para que vengan y te hablen y no sé, te liguen o algo así", ha explicado Marian que le dijo a su amiga, la cual le contestó preguntando si estaba bromeando.

"Eso es algo que jamás harían en su vida. Lo veo como algo imposible. Literal, no hay manera en que eso pase", le ha respondido la australiana, ante la cara atónita de la tiktoker.

"Si quiero que eso pase tengo que ir yo a hablar con ellos. El ego de un australiano es indestructible. Como que le tienen tanto miedo al rechazo que prefieren ni siquiera hablarle", le ha explicado la amiga australiana.

"Me dijo: 'Por eso hay tantos solteros, porque ninguno se anima a hablarle a ninguna niña por miedo a que le digan que no'. Y me dijo: 'Yo sé que si yo eventualmente quiero tener novio, yo voy a tener que ser la que dé el primer paso 100%. They're shit", ha añadido la creadora de contenido.

"Y veo tantos tiktoks de tantas niñas quejándose tanto de los australianos... como de la manera en que ligan, que ya me hizo más sentido", ha concluido la usuaria.