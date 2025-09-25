Ayuso acusa a RTVE de condicionar la opinión pública: Gonzalo Miró mira a cámara y firma dos potentes minutos

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a arremeter contra Radio Televisión Española dando su perspectiva de que se ha convertido "en la prensa del régimen desde la mañana a por la noche" y Gonzalo Miró, presentador de Directo al Grano junto a Marta Flich, no se ha quedado callado y ha firmado dos potentes minutos de respuesta.

"¿Alguien sabe cuántas productoras están ahora mismo beneficiándose de la cadena pública? ¿Alguien sabe el portal de transparencia están los sueldos de las cargas públicas que lo gestionan y que hacen de periodistas? Porque yo soy un cargo público, pero ellos son cargas públicas que cobran cinco veces lo que yo", ha expresado Ayuso.

También ha añadido que recientemente han llegado periodistas cobrando lo que "nunca había cobrado nadie allí". "Lo peor que se puede hacer, siendo prensa del régimen, porque recibe el argumentario y en coordinación con otras, todos los días a la misma hora dicen exactamente lo mismo moviendo el eje mediático", ha rematado.

Miró ha mirado directamente a cámara y al principio se ha mostrado ciertamente indignado y cansado: "Es cansino desmentir permanentemente las mentiras y los bulos de la presidenta de la Comunidad de Madrid".

"Pero nosotros como buen servicio público, prensa del régimen para algunas, pues vamos a intentar desmentir tanto bulo", ha añadido el periodista. Lo primero que ha querido recordar son "los hechos", alegando que la Comunidad de Madrid "financia a muchos medios de comunicación, curiosamente con bastante más dinero a los que son afines, no en función de las audiencias o espectadores, sino de dónde puede colocar sus bulos con los que luego hace política".

No se ha olvidado de Miguel Ángel Rodriguez, a quien no ha querido mencionar directamente, pero se ha entendido bastante bien que se refería a él: "Hay que recordar que su asesor estrella ha amenazado a periodistas con cerrar medios de comunicación, esa es la actitud que tiene la Comunidad de Madrid para la prensa que no es afín".

Por último, se ha acordado de su compañera de profesión Silvia Intxaurrondo, presentadora de La Mañana de La 1, recordando que la invitó a una entreviste en TVE y también cuando esta trabajaba en Telemadrid. "¿Y qué pasó? Que cuando destapó las mentiras de la presidenta de la Comunidad de Madrid con respecto a lo que ocurría y de quién era la gestión de lo ocurrido en las residencias durante la pandemia, nuestra compañera Intxaurrondo fue despedida".

"No todo el mundo que no está de acuerdo con usted es bolchevique, comunista, bolivariano, etarra, yihadista. Hay gente que no está de acuerdo con usted, sin más. La que tanto habla de que se dividen las dos España es la que dijo: 'con aquellos ni agua'. Si quiere un poco de paz, tienda la mano", ha concluido.