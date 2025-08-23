El 'número 2' de Ayuso reacciona con una única frase al fichaje de Gonzalo Miró por TVE

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha reaccionado de una forma muy pelicular al fichaje del periodista Gonzalo Miró por TVE. Presentará junto a la presentadora Marta Flich el nuevo programa de la cadena pública, Directo al grano.

Se trata de un nuevo magacín que el analista político afronta "con mucha ilusión", en un proyecto que encabezará "junto una gran profesional que admiro por su estilo desenfadado y cercano".

"Buscaremos analizar la actualidad y acercarla a los espectadores de una manera clara, directa y entretenida, sin manipulaciones ni rodeos", detalló el periodista en la nota de prensa de RTVE.

El fichaje de Gonzalo Miró ha generado numerosas reacciones. Entre ellas, la de María Patiño, que sólo ha usado seis palabras para hablar de ello en redes sociales: "Ojo de loca no se equivoca".

Una de las últimas personas que ha dicho algo sobre el fichaje del periodista por TVE ha sido Alfonso Serrano. Tras ver una noticia de Voz Pópuli en la que señalaba que la cadena pública contaba con Jesús Cintora o Gonzalo Miró, "fieles a Sánchez" en la parrilla, ha puesto el siguiente mensaje: "Todo listo para la nueva temporada".