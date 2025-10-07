Ayuso dice que había miembros de ETA en la Flotilla y Javier Aroca no se puede contener

Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a ser una de las protagonistas de la semana en los medios de comunicación después de decir en un acto que en la Flotilla que viajó hasta Gaza para llevar ayuda humanitaria a Gaza y que fue interceptada por Israel había miembros de ETA.

"Hemos sabido que dos miembros de ETA iban en la Flotilla. No parece que sea la Flotilla de la paz porque estaban condenados por pertenencia a banda terrorista y uno de ellos por intento de asesinato", ha afirmado la presidenta de la Comunidad de Madrid en su visita al nuevo Centro de Salud Mental Infanto-Juvenil del Hospital Público José Germain, en Leganés.

Ayuso ha lamentado, además, que se esté hablando de este asunto "cuando los problemas auténticos siguen correteando en la calle, en la vida real", por lo que ha tomado la decisión de no seguir dando atención "a la lírica en cuestiones que no resuelven nada y que no están centradas en lo que de verdad pasa en España".

A esto ha respondido Javier Aroca desde el plató de Malas Lenguas: "Me imagino el Mossad, que es uno de los servicios de inteligencia más importantes del mundo, sin saber exactamente quién iba en la Flotilla, que lo mismo iban los de Hamas, de ETA...".

"Esta mujer tiene un problema serio de conocimiento, por llamarlo de alguna manera, no es posible que ETA sea tan ubicua y tan indestructible. Afortunadamente, el Estado democrático, con la ayuda de todos, acabó con esa organización terrorista. No puede ser que esté ETA en todas partes ni que todo el mundo sea borroko", ha proseguido.

"Lo mismo ve un etarra o un borroko en La Vuelta a España que lo ve en la manifestación de Amsterdam que lo ve en Australia, en Canadá o en la Flotilla o no sé si en la próxima Flotilla que ya está surcando a los mares de Gaza va a haber etarras o miembros del partido comunista revolucionario heleno", ha añadido.

Sobre si "hay una intención de criminalizar" la movilización en apoyo al pueblo palestino, Aroca ha dicho que "eso siempre" y "en todo": "El Madrid que representa la señora Díaz Ayuso, que no es el Madrid real, pero como es muy importante, se ha convertido en una especie de agencia de publicidad del sionismo".

Para Aroca, no hay ningún dirigente en Europa que esté llevando la defensa de Israel al nivel de Isabel Díaz Ayuso.