Ayuso habla de La Vuelta y lo que dice de Carlos Alcaraz va a traer cola en España durante la semana

Isabel Díaz Ayuso, con las manos en el rostro, durante el partido entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic.

Isabel Díaz Ayuso ha estado en la mañana del lunes en el programa de Federico Jiménez Losantos en esRadio. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha cargado contra el Gobierno de España por su papel en las protestas contra La Vuelta y ha mandado un mensaje de apoyo al pueblo judío.

Ha dejado, además, un mensaje sobre Carlos Alcaraz que va a dar que hablar en redes sociales seguro.

Ayuso ha hecho referencia a los turistas que este domingo paseaban por Madrid y querían ver la prueba ciclista pero no pudieron porque "tuvieron que salir corriendo por las calles de Madrid, dando una imagen de un Sarajevo en guerra".

"Probablemente hoy en el aeropuerto se han encontrado encima colas kilométricas, incluso algunos habrán perdido sus aviones, por la nefasta gestión que el Gobierno hace también en el aeropuerto y hace que tengamos una huelga que casualmente se hace en Madrid y nos perjudica a todos", ha proseguido.

También ha mandado un mensaje de apoyo a los judíos que viven en Madrid: "Mucha gente dirá 'pues vaya Madrid', yo pensaba que era de otra manera, vaya desastre de sitio, vaya inseguridad. Gente corriendo y sobre todo como ha salido en medios por todo el mundo: en Madrid se persigue al judío, que eso es lo que está quedando".

Por último, en este corte que ha compartido el citado medio, ha aludido a los deportistas y los artistas que no son "culpables" de lo que haga su Gobierno y ha añadido: "Si no por ejemplo Alcaraz no podría ir por el mundo. Imagínate si cada vez que nuestros deportistas tienen que pedir perdón por tener este Gobierno".