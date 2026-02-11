Rosa Belmonte pide disculpas por lo que dijo de Sarah Santaolalla en 'El Hormiguero', pero no la menciona: "Fue espontáneo"

La periodista Rosa Belmonte ha protagonizado una polémica esta semana después de la descripción que hizo en El Hormiguero de la analista política Sarah Santaolalla, pero no la ha mencionado directamente.

Durante la tertulia política, que se realiza justo al final del programa, Pablo Motos recordaba que había escuchado a una "tertuliana" en Cuatro que decía que "Felipe González era un traidor" al revelar que iba a votar en blanco.

Belmonte hacía un inciso mencionando a esa tertuliana, sabiendo que era Santaolalla: "¿Esa que es la mitad tonta y la mitad tonta?". El comentario fue tan espontáneo que generó un silencio incómodo de Motos y del propio Juan Del Val, quien finalmente sí que recitaba una pequeña risa nerviosa.

Belmonte pide disculpas, pero no menciona a Sarah

Tras multitud de reacciones de críticas a la periodista, ha escrito un tuit pidiendo disculpas, pero no ha hecho mención a la analista política de ninguna manera, pero sí a quien "haya ofendido, molestado y afectado".

"Pido sinceras disculpas por mi inconveniente comentario en El Hormiguero. Fue espontáneo, nadie sabía lo que iba a decir, ni yo misma cinco segundos antes. Pido perdón a quien haya ofendido, a quien haya molestado y a quien haya afectado, sobre todo porque no era mi intención", ha afirmado.

Esa 'no' mención a Santaolalla ha sido el centro de atención de las reacciones. "A la única que tienes que pedir disculpas es a Sarah Santaolalla, que es a la única a la que no se lo pides", le ha respondido el escritor Antonio Maestre.

"Que una mujer base sus argumentos en el aspecto físico de una compañera (que puedes estar de acuerdo o no) o con su salud mental, dice mucho de esa persona. Un perdón es lo simple, el daño ya lo has hecho, estás en el todopoderoso Hormiguero"; ha respondido el usuario @elrojillo.