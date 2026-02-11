Feijóo dice que creará una "gran agencia de seguridad de transportes", pero ojo, porque ya existe: Sánchez se lo recuerda de esta forma

La comparecencia de Pedro Sánchez este miércoles en el Congreso ha dado para mucho. El presidente del Gobierno ha intervenido en la Cámara baja para dar explicaciones tras los accidentes ferroviarios que se sucedieron semanas atrás, pero la sesión ha quedado opacada por otros temas de actualidad y, sobre todo, por la bronca política.

Una de las grandes anécdotas la ha vuelto a protagonizar Alberto Núñez Feijóo, quien, como solución a la crisis ferroviaria, ha dicho que cuando el PP llegue al Gobierno, "habrá una gran agencia de seguridad de transportes".

En este organismo, el presidente del PP buscará aunar "las actuales agencias de seguridad aérea y seguridad ferroviaria" y "será verdaderamente independiente, con presupuesto propio y capacidad sancionadora".

Sin embargo, y pese a lo aparentemente positivo de la propuesta, resulta que la agencia ya existe. Así se lo ha recordado Pedro Sánchez al darle la réplica: "¿Pero no se ha enterado el señor Feijóo de que ya existe y de que ellos votaron que no?".

"Es impresionante"

Pedro Sánchez no salía de su asombro ante un nuevo "patinazo" del presidente del PP: "Es impresionante, señor Feijóo. Yo le informo por si acaso usted no se ha enterado. Se llama autoridad administrativa independiente para la investigación técnica de accidentes e incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil".

Y al hilo de esto, se ha referido a Feijóo como "el autor intelectual". "Ha visto cómo ha metido la pata y ahora intenta sacarla", ha contado Pedro Sánchez, que ha vuelto a informar de que esa agencia ya existe.

"Se creó el 1 de agosto del año 2024 y ustedes votaron en contra. Es que ustedes han votado en contra. Viene aquí, vota en contra y dice que la va a crear cuando ya está creada", ha sentenciado el presidente del Gobierno desde la tribuna del Congreso.