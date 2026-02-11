Ni la Torre Eiffel ni el Big Ben: la nueva moda de los turistas es perderse por los pasillos de Mercadona o Carrefour

Comprar imanes, tazas, llaveros o camisetas en los destinos a los que vamos de viaje es para muchos un hábito y algo fundamental. Sin embargo, a los tradicionales imanes de recuerdo les ha salido un duro competidor, especialmente entre los viajeros de la Gen Z: la comida y productos de los supermercados, especialmente aquellos que son típicos de la zona o que solo se pueden encontrar allí.

Países como Japón o Estados Unidos suelen ser uno de los destinos de turismo de supermercados favoritos. Allí, se pueden encontrar productos que en España se encuentran con dificultad o que directamente no se encuentran disponibles, como el Kit-Kat con sabor a matcha o sake, el konjac, el furikake o los guisantes rebozados en wasabi.

La tendencia ha ganado peso gracias a las redes sociales, lugar donde los viajeros muestran los productos que compran allí y que más tarde guardan en sus maletas para su regreso a casa. De hecho, según reporta el 'Daily Mail', un 77 % de los viajeros realizan este tipo de "turismo de supermercado". Además, un 35 % afirma que visitará un supermercado durante su próximo viaje.

Entre los españoles, según el Informe Travel Trends 2026, el 63% de los viajeros admitieron visitar los supermercados locales de los lugares a donde van para descubrir nuevos sabores. "Las razones son claras: descubrir alimentos y bebidas típicos (36%), probar versiones locales de productos conocidos (31%) y observar la vida cotidiana del país (29%)", explican en el estudio.

Uno de los motivos por los que se ha vuelto viral esta práctica, además de por las redes sociales, es el incremento de los Airbnb frente a los hoteles. Además, tal y como se ha mencionado anteriormente, la diferencia entre la oferta de productos entre algunos países y otros puede ser gigante, por lo que muchos viajeros aprovechan e incluso los compran como obsequio.

Muestra de ello se puede observar en algunos videos que circulan por las redes, como es el caso de la creadora de contenido @khoslaa, quien durante su viaje a España compartió con sus seguidores algunos de los artículos de los supermercados que más le llamaron la atención. A nivel internacional, las principales cadenas de supermercados que más suelen visitarse en este sentido son Walmart, Costco, Lawson, Family Mart o 7-Eleven, entre algunos ejemplos.