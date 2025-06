Ayuso se levanta de la mesa al ver que no sólo se habla castellano y Afra Blanco arrasa con su reacción

La sindicalista Afra Blanco ha provocado una multitud de reacciones con la respuesta que ha dado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, después de que ésta haya abandonado la Conferencia de presidentes al ver que el lehendakari del País Vasco, Imanol Pradales, y el president de la Generalitat, Salvador Illa, comenzaran su intervención en euskera y catalán respectivamente.

"Para Ayuso los que hablamos catalán, euskera o gallego NO somos españoles. ¿De verdad la mayoría de las y los madrileños piensan como ella? No me lo creo", ha escrito Blanco en un mensaje en la red social X que rápidamente superaba las mil reacciones.

Mientras, Lehendakaritza ha calificado de "intolerable" la "falta de respeto" hacia el Lehendakari, Imanol Pradales, el euskera y el pueblo vasco por parte de Ayuso,y de otros presidentes y presidentas autonómicos durante su intervención en euskera en la Conferencia de Presidentes.

Imanol Pradales, tal y como había anunciado, ha hecho uso del euskera para su intervención, ya que, por primera vez en este foro, se permitía utilizar lenguas cooficiales. Esas palabras en euskera han provocado que Ayuso abandonara la Conferencia de Presidentes durante sus palabras al ser contraria a su uso.

Fuentes de Lehendakaritza han expresado su "profundo malestar" por la actitud de algunos presidentes autonómicos, todos pertenecientes al PP. En concreto, los de Madrid, Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla León, Extremadura y Melilla.