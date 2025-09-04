Ayuso se pronuncia en unos términos que van a dar que hablar sobre las protestas contra Israel en La Vuelta

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha pronunciado este jueves sobre lo que está ocurriendo en La Vuelta con las protestas contra Israel y a favor de Palestina que se han ido repitiendo en las 11 primeras etapas.

Este mismo miércoles, una gran cantidad de personas trató de cortar el recorrido que pasó por Bilbao con banderas de Palestina, en señal de protesta por la participación del equipo Israel-Premier Tech.

Una situación que ha generado numerosas reacciones. Algunas de ellas, como la del presentador del Partidazo de Cope, Juanma Castaño, que se ha convertido en tendencia en España tras criticar lo sucedido.

"Qué va a ser de La Vuelta a España, porque no podemos estar así todos los días. ¿Se va a repetir lo de hoy? ¿Va a volver a ocurrir? El equipo Israel que sigue en carrera y luego hay gente dentro de la propia Vuelta que lo mejor para todos es que se fueran y no deja de ser una victoria para los que están extorsionando de alguna forma esta vuelta ciclista a España", aseguró.

"Entre las personas tan afectadas en el día de hoy, estoy convencido que había algunos que hasta hace dos días estaban celebrando el asesinato de guardias civiles, de concejales, de policías o de militares", señaló el presentador.

Una línea muy parecida a la que ha defendido este jueves Isabel Díaz Ayuso desde la red social X. "Han expulsado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y cualquier otra autoridad nacional del País Vasco", ha señalado.

"Y una vez en la Historia de la vergüenza, se someten a los etarras. Cobardes que se ceban con los deportistas, artistas… Y por supuesto, son antisemitas y odian éxitos españoles como La Vuelta", ha recriminado la presidenta de la Comunidad de Madrid.