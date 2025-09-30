Beatriz Rico confiesa su 'problema' tras "hacer músculo" y triunfa en X: "Ellas me entienden"

La actriz y polifacética artista Beatriz Rico no tiene problemas en mostrar uno de los "problemas" de su rutina diaria. La también artista musical y escritora ha compartido un vídeo en su cuenta de X que no ha tardado en llenarse de comentarios... de gente igual que ella.

El mensaje de Beatriz Rico prometía desde el comienzo. "Lo más difícil de hacer músculo siendo mujer", escribe como presentación de un vídeo donde aparece ella vestida con ropa de deporte y un título en la redes: "Ellas me entienden".

En el vídeo se ve cómo la reciente concursante de Supervivientes se quita la camiseta y al quedarse en top deportivo aprovecha para lucir músculo en sus brazos. El problema llega en ese punto, cuando se da la vuelta y se graba de espaldas, intentando quitase el top

Llegados a este punto, el spoiler es más que previsible: le sale mal y acaba cayéndose sobre la cama, al ser incapaz de quitarse el top ajustado a su fuerte espalda.

Más allá de las risas con las que muchas han tomado el vídeo, a Beatriz Rico se le ha llenado la cuenta de mensajes compartiendo experiencias similares.

Aunque, eso sí hay episodios más dolorosos, como el que recuerda la propia Beatriz Rico, cuando el top se engancha con la coleta o el moño. Hay incluso, quien reconoce haber tenido que pedir ayuda algunas veces en el gimnasio para poder desvestirse.