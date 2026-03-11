He usado durante varios días los nuevos Huawei FreeBuds Pro 5: unos auriculares con una cancelación de ruido asombrosa

Resumen: Huawei lleva bastante tiempo haciéndolo bien en el sector de los wearables y, más concretamente, en el de los auriculares. Ejemplo de ello es el éxito de los FreeClip 2, que a mí me convencieron mucho. Pero ha vuelto a dar un nuevo golpe en la mesa con el lanzamiento de los Huawei FreeBuds Pro 5. Sus nuevos auriculares de gama alta que tienen una cancelación de ruido asombrosa, con IA de doble motor, mejora del audio y un ligero salto con nuestra voz a la hora de hacer llamadas en lugares muy concurridos. Sus gestos, nos facilitan mucho las cosas y la IA se hace notar, para bien de los usuarios. Estamos en el mes de marzo y ya es un serio candidato a uno de los auriculares del año.

Ventajas

Huawei nos da unos auriculares con una gran cancelación de ruido. Algo que se nota en el día a día y me parece diferencial.

El tema de los gestos me parece que es a dónde tienen que ir todas las marcas. En los FreeBuds 5 Pro, están muy bien integrados y mejoran nuestra experiencia.

Su audio se adapta a la perfección a los escenarios en los que nos encontremos. Sea en el transporte público, en la calle o en el gimnasio.

Son muy cómodos y por 169 euros, precio de lanzamiento, poco más se le puede pedir a unos auriculares.

Desventajas

Los he probado con un móvil Android y un iPhone y creo que se sigue limitando parte de su gran rendimiento en iOS.

Es una pena que hayan cambiado las almohadillas de espuma.

La funda de los nuevos Huawei FreeBuds Pro 5. Sergio Coto / El HuffPost

Mi reseña de los Huawei FreeBuds Pro 5

Si algo funciona, para que cambiarlo. Pues Huawei no es de las marcas que piensa en esta línea. Los nuevos Huawei FreeBuds Pro 5 son el ejemplo perfecto. Los he probado durante varios días y, además de ligeros cambios estéticos y en diseño, su cancelación de ruido es claramente diferenciadora.

Venimos de unos FreeBuds Pro 4 que ya habían sido todo un éxito, pero la empresa china ha decidido dar más pasos adelante. En este caso, con unos auriculares de gama alta que logran plantar cara, sin duda, a los AirPods Pro.

Aunque sigo pensando que su rendimiento se limita un poco cuando lo vinculamos con un iPhone, me parecen unos wearables de lo más completos. Sobre todo, para muchos momentos del día a día.

Siempre nos movemos entre la rutina: transporte público, trabajo, centros comerciales, gimnasios. Lugares en los que, como es lógico, el ruido es más que habitual. Pero cada vez hay más marcas que están buscando que cuidemos nuestra salud auditiva con sus dispositivos.

Los nuevos Huawei FreeBuds Pro 5, en su funda. Sergio Coto / El HuffPost

En este caso no está pensado para ello, pero creo que puede ser igual de útil. Los FreeBuds Pro 5 llegan con cambios, pero con una adaptación del audio que nos permite adecuarnos a cada escenario en el que nos encontremos.

En el apartado estético, hay ligero cambios en el diseño. Su nueva funda nos ofrece una opción muy elegante, aunque decimos adiós a las almohadillas de espuma. Algo que es una pena total. La parte positiva es que ahora son más ergonómicos que la anterior generación. Algo que permite una adaptación todavía mejor.

Para poder usarlos, al igual que los FreeClip 2, utilizamos la aplicación Huawei Audio Connect, con las que podemos personalizar la experiencia de audio como queramos.

El punto fuerte de este FreeBuds Pro 5 es la cancelación de ruido gracias a la IA de doble motor. La misma marca defiende que su cancelación es un 220% superior a la pasada generación.

También nos permiten hacer llamadas nítidas en momentos de mucho ruido. Gracias a sus ocho micrófonos integrados, las llamadas van a otro nivel y podemos olvidarnos de estar preocupados por el ruido. Lo he probado en lugares concurridos y se me escuchaba y escuchaba perfectamente.

Además de ajustarse muy bien, los nuevos auriculares de Huawei pesan 5,5 gramos y su estuche 43 gramos. De hecho, además de ser resistentes al agua y al polvo, con certificado IP57 para los auriculares e IP54 para la funda de carga, aumenta su autonomía hasta los 60 mAh y su funda hasta los 537 mAh. Lo que nos permite un tiempo de reproducción que va desde las 9 hasta las 38 horas.

La marca china sigue haciendo las cosas muy bien y eso que el margen de mejora en este tipo de auriculares es cada vez menor. Pero Huawei siempre tiene un as en la manga y los FreeBuds Pro 5 son una mano ganadora para cualquiera.