Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
He usado durante varios días los nuevos Huawei FreeBuds Pro 5: unos auriculares con una cancelación de ruido asombrosa
Tecnología
Tecnología

He usado durante varios días los nuevos Huawei FreeBuds Pro 5: unos auriculares con una cancelación de ruido asombrosa

Los nuevos 'wearables' de gama alta de la marca china no defraudan ni un poco. Mejoran su audio sin ninguna pérdida y la claridad de la voz. Lo he puesto a prueba en llamadas en lugares como el transporte público y no falla.

Sergio Coto
Sergio Coto
Los nuevos Huawei FreeBuds Pro 5.
Los nuevos Huawei FreeBuds Pro 5.Sergio Coto / El HuffPost

Resumen: Huawei lleva bastante tiempo haciéndolo bien en el sector de los wearables y, más concretamente, en el de los auriculares. Ejemplo de ello es el éxito de los FreeClip 2, que a mí me convencieron mucho. Pero ha vuelto a dar un nuevo golpe en la mesa con el lanzamiento de los Huawei FreeBuds Pro 5. Sus nuevos auriculares de gama alta que tienen una cancelación de ruido asombrosa, con IA de doble motor, mejora del audio y un ligero salto con nuestra voz a la hora de hacer llamadas en lugares muy concurridos. Sus gestos, nos facilitan mucho las cosas y la IA se hace notar, para bien de los usuarios. Estamos en el mes de marzo y ya es un serio candidato a uno de los auriculares del año.

Ventajas

  • Huawei nos da unos auriculares con una gran cancelación de ruido. Algo que se nota en el día a día y me parece diferencial.
  • El tema de los gestos me parece que es a dónde tienen que ir todas las marcas. En los FreeBuds 5 Pro, están muy bien integrados y mejoran nuestra experiencia.
  • Su audio se adapta a la perfección a los escenarios en los que nos encontremos. Sea en el transporte público, en la calle o en el gimnasio.
  • Son muy cómodos y por 169 euros, precio de lanzamiento, poco más se le puede pedir a unos auriculares.

Desventajas

  • Los he probado con un móvil Android y un iPhone y creo que se sigue limitando parte de su gran rendimiento en iOS.
  • Es una pena que hayan cambiado las almohadillas de espuma.
La funda de los nuevos Huawei FreeBuds Pro 5.
  La funda de los nuevos Huawei FreeBuds Pro 5.Sergio Coto / El HuffPost

Mi reseña de los Huawei FreeBuds Pro 5

Si algo funciona, para que cambiarlo. Pues Huawei no es de las marcas que piensa en esta línea. Los nuevos Huawei FreeBuds Pro 5 son el ejemplo perfecto. Los he probado durante varios días y, además de ligeros cambios estéticos y en diseño, su cancelación de ruido es claramente diferenciadora.

Venimos de unos FreeBuds Pro 4 que ya habían sido todo un éxito, pero la empresa china ha decidido dar más pasos adelante. En este caso, con unos auriculares de gama alta que logran plantar cara, sin duda, a los AirPods Pro.

Aunque sigo pensando que su rendimiento se limita un poco cuando lo vinculamos con un iPhone, me parecen unos wearables de lo más completos. Sobre todo, para muchos momentos del día a día.

Siempre nos movemos entre la rutina: transporte público, trabajo, centros comerciales, gimnasios. Lugares en los que, como es lógico, el ruido es más que habitual. Pero cada vez hay más marcas que están buscando que cuidemos nuestra salud auditiva con sus dispositivos.

Los nuevos Huawei FreeBuds Pro 5, en su funda.
  Los nuevos Huawei FreeBuds Pro 5, en su funda.Sergio Coto / El HuffPost

En este caso no está pensado para ello, pero creo que puede ser igual de útil. Los FreeBuds Pro 5 llegan con cambios, pero con una adaptación del audio que nos permite adecuarnos a cada escenario en el que nos encontremos.

En el apartado estético, hay ligero cambios en el diseño. Su nueva funda nos ofrece una opción muy elegante, aunque decimos adiós a las almohadillas de espuma. Algo que es una pena total. La parte positiva es que ahora son más ergonómicos que la anterior generación. Algo que permite una adaptación todavía mejor.

Para poder usarlos, al igual que los FreeClip 2, utilizamos la aplicación Huawei Audio Connect, con las que podemos personalizar la experiencia de audio como queramos.

El punto fuerte de este FreeBuds Pro 5 es la cancelación de ruido gracias a la IA de doble motor. La misma marca defiende que su cancelación es un 220% superior a la pasada generación.

También nos permiten hacer llamadas nítidas en momentos de mucho ruido. Gracias a sus ocho micrófonos integrados, las llamadas van a otro nivel y podemos olvidarnos de estar preocupados por el ruido. Lo he probado en lugares concurridos y se me escuchaba y escuchaba perfectamente.

Además de ajustarse muy bien, los nuevos auriculares de Huawei pesan 5,5 gramos y su estuche 43 gramos. De hecho, además de ser resistentes al agua y al polvo, con certificado IP57 para los auriculares e IP54 para la funda de carga, aumenta su autonomía hasta los 60 mAh y su funda hasta los 537 mAh. Lo que nos permite un tiempo de reproducción que va desde las 9 hasta las 38 horas.

La marca china sigue haciendo las cosas muy bien y eso que el margen de mejora en este tipo de auriculares es cada vez menor. Pero Huawei siempre tiene un as en la manga y los FreeBuds Pro 5 son una mano ganadora para cualquiera.

Sergio Coto
Sergio Coto
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad, tecnología y economía en HuffPost España. Me interesa explicar, con un lenguaje claro y directo, los temas que marcan la vida de la gente: desde la política monetaria hasta el último avance en inteligencia artificial.

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a cubrir los grandes movimientos de la industria tecnológica: desde los nuevos lanzamientos de smartphones y dispositivos inteligentes al avance de la inteligencia artificial, sin perder de vista la estrategia de las principales compañías del sector.

 

También sigo de cerca la economía europea y estadounidense con la mirada centrada en las decisiones que afectan directamente a nuestro bolsillo: desde los aranceles de Donald Trump a las políticas de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo. Mi objetivo es desentrañar todos estos datos para explicar qué supone en tú día a día y cómo pueden repercutir en problemas como la crisis de vivienda en España.

 

Pero eso no es todo amigos. Además, estoy atento a la actualidad nacional e internacional, tanto política como social, y abordo los temas virales que marcan la conversación pública, siempre con un enfoque riguroso pero también cercano y desenfadado.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid y estudié Periodismo en la Universidad Complutense. Antes de incorporarme a HuffPost en 2022, trabajé en 20 Minutos, pasé por la redacción de El Mundo y el departamento de comunicación de Bankinter, fui redactor y community manager en LaSexta, me especialicé en la cobertura de la pandemia en ElPlural.com y ejercí como corresponsal parlamentario en la Asamblea de Madrid.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA instituto PULEVA de nutrición

Más de Tecnología

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos