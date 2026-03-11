Susana Molina recibe una carta de la CNMC por saltarse la 'Ley influencer': "Tengo muchas opiniones que no puedo dar por aquí"

Desde hace poco tiempo hay creadores de contenido que están analizados con lupa por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que se encarga de velar por el buen eso de las redes sociales de algunos creadores de contenido.

Esta ley se aplica a creadores que tengan más de un millón de seguidores, que tengan unos ingresos de 300.000 euros o más al año y que hayan publicado al menos 24 vídeos en el año previo.

Susana Molina, con más de un millón de seguidores en Instagram, ha compartido la carta que ha recibido de este organismo por etiquetar mal una publicidad. Como ella misma ha enseñado, en la publicación por la que ha recibido la carta, sí aparece "publi" en grande, pero no está puesto como marca la ley.

"Ya sé que se pone en el copy y al principio pero esta publicación es de hace muchos meses y tengo muchas opiniones que no puedo dar por aquí", ha escrito en stories de Instagram enseñando la denuncia.

En la misiva se puede ver que pone que un contenido emitido el 16 de octubre 2025 ha sido denunciado en la comisión. La creadora de contenido, que estuvo en Gran Hermano y después en La isla de las tentaciones, ha comentado que contará en YouTube toda la verdad sobre esta apreciación.

El experto en leyes en TikTok @lawtips contó en sus redes que esta ley afecta a los creadores de "especial relevancia": "Así se consideran usuarios de especial relevancia y se deben inscribir en el registro de prestadores audiovisuales para encontrarse bajo el ámbito de supervisión de la CNMC".

El usuario ha recordado que es el mismo paso que el de las televisiones. "Para que cualquier comunicación que queramos que reciban sea más sencilla y así se facilita la supervisión y el control", ha expuesto.

Ibai, también tiene detrás a la CNMC

La misma Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia abrió un expediente a Ibai Llanos hace unos días "por cometer una infracción grave de la Ley General de Comunicación Audiovisual", según informó el diario El Mundo.

Según el citado medio, esta norma establece unas sanciones que oscilan entre los 30.000 y los 750.000 euros, en función del tipo de infracción.

Al ver la noticia, Ibai Llanos quiso mandarle un mensaje en X, donde tiene 17 millones de seguidores, a Pedro Sánchez. "Cómo le haces esto a un hermano?", dijo el creador de contenido citando al presidente del Gobierno.

Explica el diario que todo ocurrió el pasado 19 de febrero. El organismo apreció que el creador de contenido había cometido una grave infracción "por incumplir en un periodo ininterrumpido de un mes de las obligaciones establecidas en el artículo 94".