Se queja de lo que vale un Tesla en España en comparación con EEUU: un economista da en el clavo con su respuesta
Se queja de lo que vale un Tesla en España en comparación con EEUU: un economista da en el clavo con su respuesta

Julen Bolláin se ha pasado el juego. 

Álvaro Palazón
Un coche de Tesla, en un puesto de la marca
Un coche de Tesla, en un puesto de la marca

En los últimos tiempos, desde que Elon Musk se hizo cargo de Twitter y lo convirtió en X, han proliferado las cuentas con el tick azul —de verificado— que ganan dinero generando controversias y viralizando mensajes polémicos. 

En las últimas horas hay un usuario que se llama Ingeniero Financiero que ha dado que hablar al criticar a España porque aquí es más caro comprar un Tesla Model 3 que en Estados Unidos. 

"Me voy a comprar un Tesla Model 3", ha empezado diciendo. Y ha enumerado que en España el precio de este coche de la compañía de Musk vale 41.490 euros cuando el salario medio anual es de 25.000 euros. 

Por el contrario, ha señalado, en Estados Unidos el mismo coche vale 38.990 dólares, unos 33.619,91 euros, cuando el salario medio anual ahí es de 77.000 dólares, unos 66.394 euros. 

En España, un Tesla equivaldría a 1,7 años de sueldo íntegro y en Estados Unidos de medio año, por lo que deja en el aire la siguiente reflexión: "Aquí es un lujo de por vida. Allí es una herramienta de trabajo. ¿Seguimos diciendo que se vive mejor?". 

Críticas a la comparación

Esta publicación ha sido criticada puesto que a pesar de lo que dice este perfil inversor, en España existe la sanidad pública, que es universal y gratuita, y, al contrario que en Estados Unidos uno no se arruina si tiene una enfermedad. 

El economista Julen Bollaín sólo ha necesitado dos frases para cargarse todo el argumento del Tesla: el trasplante de corazón en Estados Unidos vale 1,6 millones de dólares y en España cero euros. 

Álvaro Palazón
