Benjamín Prado da una severa respuesta a Santiago Abascal: es difícil decir más con menos

El escritor Benjamín Prado ha dado una contundente respuesta en muy pocas palabras a Santiago Abascal tras el discurso que el líder de Vox dio en el acto político 'Europa Viva 25', donde dedicó fuertes insultos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Repite que él hundiría el Open Arms, con su ayuda humanitaria para Gaza; dice que nos amenaza un califato que quiere reconquistar Andalucía; llama al presidente del Gobierno 'chulo de putas'… ¿De verdad hay quien va a votar esta mamarrachada?", ha preguntado el escritor.

Entre otras cosas, Abascal ha llamado "psicópata" que "odia a España" ha Sánchez y esas palabras han estimulado cánticos de "Pedro Sánchez, hijo de puta" por parte del auditorio.

"No puede escuchar la canción del verano", ha dicho el líder de Vox, que sin embargo considera que el sintagma debería ser "Pedro Sánchez, chulo de putas".

Abascal ha censurado la política internacional de Sánchez, y ha vuelto a asegurar que es "el mejor aliado" de Hamás y del venezolano Cártel de los Soles en Europa, además de lamentar que haya entregado la "seguridad digital" a China.

"Esa es la política internacional de Sánchez, que ni siquiera es una política, es un plan que nos traerá más dolor y más ruina", ha avisado.

Además, se ha ratificado en sus palabras sobre hundir el barco humanitario 'Open Arms'. "Hay que hundirlo, no se nos ha calentado la boca", ha dicho. Y ha apuntado a una élite que "promociona y se lucra" con la "invasión" migratoria, que dilapida los recursos públicos en "mantener" a los inmigrantes. "Mantener a un inmigrante ilegal o a un mena le cuesta a los españoles más que atender a nuestros ancianos en una residencia pública", ha mostrado, aunque no ha proporcionado cifras ni la fuente de esta aseveración.

Por otro lado, ha llamado al PP "falsarios, representantes de lobbies y cobardes", y ha querido diferenciarse de los de Núñez Feijóo. "No tenemos que cambiar de posición según cambian las encuestas o el interés económico", ha dicho.

"Luego lloran porque les llamamos derechita cobarde y estafadora, todavía somos incluso buenos, no hay ni una política socialista que hayan revertido y no han cambiado nada porque en realidad hace muchos años que son lo mismo y actúan de la misma manera", ha señalado.