Benjamín Prado resume en un mensaje tajante lo que está pasando en la sanidad madrileña y cada vez en más ciudades

El escritor y poeta Benjamín Prado, ganador del Premio Internacional Generación del 27, ha resumido lo que está ocurriendo en la sanidad de la Comunidad de Madrid en un mensaje demoledor sobre su presidenta, Isabel Díaz Ayuso.

Este martes el diario El País publicó el audio completo (de 25 minutos) del ya antiguo CEO de Ribera Salud, Pablo Gallart, en el que anima en una reunión a no rebajar la lista de espera del hospital de Torrejón de Ardoz para obtener mayores beneficios económicos, ha causado un gran revuelo en la capital de España.

En este sentido, Prado se ha mostrado muy crítico con la situación: "Es la privatización de la sanidad que convierte a los pacientes en clientes, la sanidad en un negocio y los derechos en privilegios que disfrutan unos cuantos con los impuestos que pagan todos".

"Es antidemocrática"

El poeta, durante su intervención en el programa Más Vale Tarde, de La Sexta, presentado por Iñaki López y Cristina Pardo, reitera que esa es la situación que está ocurriendo en Madrid, la "privatización de un servicio esencial como la sanidad".

"Cosa que es profundamente antidemocrática y anticonstitucional, porque aquello de que todos los españoles somos iguales ante la ley, pero luego hay que decir que depende de los ceros que tengas en la cuenta bancaria para que te pagues una residencia o un hospital, entonces ya no somos iguales", ha pronunciado.

"Esto es absolutamente verdad", ha rematado, creyendo firmemente en su defensa. "No puedes decir que la sanidad de Madrid va de puta madre cuando es la que menos invierte en cada paciente", ha recalcado en su conclusión.

El PSOE de Madrid denunciará la gestión de Ribera Salud

El PSOE madrileño llevará ante la Fiscalía de Madrid la polémica de las grabaciones filtradas de Gallart, al que señalan como presunto autor de las irregularidades y se apuntan los delitos de prevaricación administrativa, corrupción en los negocios y delitos contra la salud pública o denegación de prestaciones públicas por razones de discriminación.